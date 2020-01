Minister Knops: woningen Groningen sneller versterken

Inwoners van de door aardbevingen getroffen gasregio in Groningen krijgen voortaan sneller een veilige woning. Dat staat in een brief die minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hij geeft daarin uitleg over een overeenkomst die is bereikt tussen het Rijk en bestuurders in Groningen. Door een nieuwe aanpak kunnen in ieder geval zo’n 1.100 woningen op korte termijn worden versterkt.

Er is afgesproken dat aannemers en bewoners voortaan eerder worden betrokken bij de ingrepen. Bij woningen die op elkaar lijken moet sneller worden vastgesteld welke standaardwerkzaamheden er moeten plaatsvinden om dat type gebouwen te versterken. Tot slot zullen aannemers een ‘Bouwakkoord’ sluiten, zodat de werkzaamheden van de bouwers beter worden gecoördineerd.

Vertraagd

Volgens minister Knops moet het pakket aan maatregelen ervoor zorgen dat de versterking van de gebouwen niet alleen sneller gebeurt, maar ook „dat de bewoners deze versnelling merkbaar moeten terugzien”. Er is in Groningen veel kritiek geuit op de voortgang van de werkzaamheden, die ervoor moeten zorgen dat mensen levend hun huis uit kunnen komen als zich een zware beving voordoet. In sommige gevallen betekent dat dat huizen moeten worden gesloopt en opnieuw opgebouwd. Het gaat om zo’n 20.000 panden in totaal.

Het versterkingsproces verloopt al langer heel moeizaam. In 2018 besloot de toenmalige minister Eric Wiebes (destijds voor Economische Zaken en Klimaat, VVD) om de versterkingsoperatie te onderbreken. Sinds vorig jaar is het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor het versterken. Het ministerie verwacht dat het voortaan per jaar bij vierduizend woningen kan beoordelen of versterking nodig is.

Overigens is ook het schadeherstel van huizen die al zijn getroffen door aarbevingen, een lastig dossier. In december bepaalde het gerechtshof in Leeuwarden dat Groningse gedupeerden smartengeld moeten ontvangen van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) als zij vaker schade hebben gehad door de aarbevingen.