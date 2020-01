Kiki Bertens naar derde ronde Australian Open

Tennisster Kiki Bertens heeft donderdag de derde ronde van de Australian Open bereikt. De Nederlandse, nummer tien op de wereldranglijst, versloeg de Australische Arina Rodionova in twee sets: 6-3 en 7-5. Daarmee evenaart de 28-jarige Bertens haar beste prestatie in Melbourne.

Met de in Rusland geboren Rodionova trof Bertens de nummer 163 op de wereldranglijst, die was toegelaten met een wildcard. Direct in de eerste game kreeg Bertens twee breakpoints, maar die wist ze niet te verzilveren. Vervolgens leverde ze haar eigen servicegame in door onder meer twee dubbele fouten te maken. Maar Bertens herpakte zich en nam door drie breaks op rij een voorsprong van 5-2, waarna ze weer haar service inleverde. Met de vierde break op rij haalde ze wel alsnog de eerste set binnen.

De wedstrijd leek beslist toen Bertens in de tweede set meteen weer met een break een voorsprong nam (2-0). Ze liet het in haar eigen servicebeurt echter weer afweten, kreeg een break voor haar kiezen en ontsnapte in de vijfde game toen Rodionova twee breakpoints onbenut liet. De set leek af te stevenen op een tiebreak, tot de Australische in de twaalfde game met een dubbele fout haar service inleverde en daarmee de zege aan Bertens schonk.

Evenaring beste prestatie

Bertens staat voor de tweede keer in de derde ronde van de Australian Open. Daarin neemt ze het op tegen Zarina Dijas uit Kazachstan, de nummer 73 op de wereldranglijst. Bertens bereikte tijdens haar vorige zeven deelnames in Melbourne nooit de vierde ronde. Vorig jaar werd ze uitgeschakeld in de tweede ronde.

Arantxa Rus, de andere Nederlandse deelneemster, werd woensdag in de tweede ronde uitgeschakeld door de Amerikaanse Madison Keys. (NRC/ANP)