Internationaal Gerechtshof: Myanmar moet Rohingya beschermen

Myanmar moet maatregelen treffen die voorkomen dat er in de toekomst nog gruweldaden worden gepleegd tegen moslimminderheid Rohingya. Dat heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag donderdag bepaald. In 2017 zijn naar schatting 9.000 Rohingya om het leven gebracht door Myanmarese militairen. De Rohingya worden onderdrukt in het Aziatische land dat overwegend boeddhistisch is.

Het is opmerkelijk dat het Internationaal Gerechtshof een uitspraak doet die betrekking heeft op de zittende regering van een land. Doorgaans buigt het hof zich over rechtsgeschillen tussen staten en richt het zich op daders van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide. De zaak in het Haagse Vredespaleis was aangespannen door Gambia, dat beweert dat er genocide is gepleegd in Myanmar.

De Rohingya hoopten vooraf dat de Myanmarese militairen die in hun dorpen geweld hebben gepleegd, worden vervolgd. Daarover deed het Gerechtshof donderdag nog geen uitspraak, deze zaak ging alleen over noodmaatregelen. De volledige zaak van Gambia tegen Myanmar kan nog jaren duren en vergt bovendien een uitspraak over de exacte bevoegdheid van het Internationaal Gerechtshof.

Aung San Suu Kyi, de facto leider van Myanmar, gaf voorafgaand aan de uitspraak toe dat er mogelijk oorlogsmisdaden zijn gepleegd tegen Rohingya-moslims, maar ontkende in een opiniestuk in Financial Times dat er sprake was geweest van genocide. Ook schreef ze dat vluchtelingen de mate van misbruik tegen hen hadden overdreven. Verhalen van mensenrechtenorganisaties en VN-onderzoekers hierover zijn volgens haar „onvoldoende onderbouwd”.

