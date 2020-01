In vechtmarkt van streamers trekt Netflix alles uit de kast

Een mysterie, noemt Netflix de korte film. Intellectueel en off-beat. What Did Jack Do?, de 17 minuten durende zwart-witfilm van regisseur David Lynch, stond deze week plots op de videodienst. In de experimentele film die al in 2017 werd getoond op een evenement in Parijs, speelt Lynch (Twin Peaks) een rechercheur die een pratende kapucijnaap ondervraagt. De pakdragende aap wordt verdacht van moord.

Een bijzondere verrassing van Lynch en Netflix. De videodienst, die dinsdagavond zijn jaarcijfers bekendmaakte, zal meer van dergelijke surprises nodig hebben. In het afgelopen jaar boekte Netflix weliswaar goede resultaten, maar de komende maanden barst de concurrentie echt los. Vooral in de VS. En dan helpt een grote naam als David Lynch.

Met name internationale groei hielp de videodienst aan goede resultaten over 2019, maar Netflix gaf deze week ook toe dat de stijgende concurrentie drukt op de resultaten in de VS. De groei op thuismarkt Amerika voldeed niet aan de verwachtingen van beursanalisten. De concurrentie wordt ook internationaler nu Disney+ de lancering in Europa – buiten Nederland waar Disney+ al te zien is – heeft vervroegd naar maart.

20,2 Een omzet van 20,2 miljard dollar (18,2 miljard euro) in 2019, 27,6 procent meer dan in 2018. 50,6% In 2019 kwam 50,6 procent uit N-Amerika; in 2018: 54 procent. 1,87 Netflix’ winst in 2019 bedroeg 1,87 miljard dollar; ruim de helft meer dan in 2018.

Netflix meldde dat het bedrijf in het eerste kwartaal van 2020 7 miljoen nieuwe abonnees erbij krijgt. Analisten verwachtten 8,8 miljoen abonnees, meldt persbureau Reuters.

Voor een bedrijf dat jarenlang alle moeite deed om in financiële presentaties niet te praten over andere videodiensten – Netflix noemde ooit de videogame Fortnite een grotere concurrent dan andere ‘streamers’ – had het bedrijf in de presentatie van dinsdag behoorlijk wat uitleg nodig om te vertellen dat Disney+ wereldwijd minder invloed zal hebben op de resultaten buiten de VS dan op de thuismarkt. „Ondanks het grootse debuut van Disney+ en de lancering van Apple TV+ groeide onze kijktijd per abonnee”, staat in een brief aan investeerders.

Netflix-baas Reed Hastings beschreef de groei in het vierde kwartaal van 8,76 miljoen abonnees – onder meer dankzij een nieuw seizoen van The Crown en twee speelfilms met een Oscarnominatie voor beste film (Marriage Story en The Irishman) – als „just amazing”. In december zagen 76 miljoen abonnees de nieuwe serie The Witcher (Netflix’ mix van Game of Thrones en Lord of the Rings), een record aldus het bedrijf. Die 76 miljoen telde Netflix op een nieuwe manier: het telt nu iedereen die minstens 2 minuten een programma heeft gekeken (net als BBC iPlayer, YouTube en The New York Times hun onlinekijkers tellen). Voorheen moest je 70 procent van serie of film kijken om mee te tellen in de (niet openbare) kijkcijfers.

Niet-engelstalige producties

Netflix heeft een immense invloed op de tv-industrie. De onlinedienst heeft de afgelopen jaren de manier veranderd waarop mensen televisie en film consumeren. Dat dwingt veel concurrenten – van NBC Universal en RTL Group tot Apple en Amazon – hun verdienmodel aan te passen. Zo is de markt in de VS bijzonder competitief.

Netflix zoekt zijn heil daarom ook overzee. Het investeert enorme bedragen in niet-Engelstalige producties. Denk aan het Spaanstalige La Casa de Papel en Ares en Undercover in het Nederlands. Voor het eerst meldde Netflix omzetcijfers en abonnee-aantallen per regio. In het afgelopen kwartaal kwamen er 1,75 miljoen abonnees bij in Azië en de Oceanië, de snelst groeiende regio. In Latijns-Amerika was de groei 2 miljoen.

Terwijl rivalen als Disney en WarnerMedia hun programma’s van Netflix haalden, investeerde het bedrijf in eigen ‘originals’. Netflix had daarvoor in 2019 een budget van 15 miljard dollar (13,5 miljard euro). De langetermijnschuld bedroeg op 31 december 2019 14,76 miljard dollar.

In de VS ging het populaire Friends deze maand van Netflix. De sitcom komt op HBO Max (van WarnerMedia). The Office verlaat de dienst eind 2020 en verhuist naar Peacock (NBCUniversal). De nieuwe diensten maken het volgens media-analisten die Reuters citeert erg moeilijk voor Netflix abonnementsprijzen te verhogen zoals het vorig jaar in de VS deed. Gratis kijkdiensten – met reclame – als Peacock en Pluto TV (ViacomCBS) beperken ook Netflix’ mogelijkheden.