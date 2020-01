Dit worden de statussymbolen van het nieuwe decennium

Felrode posters bedekken de ramen van speciaalzaak Taxidermy Amsterdam: uitverkoop. Een paar jaar terug was het nieuw en verrassend om een opgezet dier in je interieur te hebben. Nu kun je bijna niets bedenken dat haakser op de tijdgeest staat dan het uitstallen van een dood beest.

In 2010 was het mogen houden van een TED-talk het ultieme statussymbool voor publieke denkers, in 2020 tellen ze niet meer mee zonder eigen podcast.

Eind vorig jaar zwaaide NRC in een bijlage over het afgelopen decennium onder meer de racefiets aan de muur, het ‘ontspullen’ en de like uit. Wat komt hiervoor in de plaats?

Statussymbolen zijn even wispelturig als de mensen die erom geven. Onze smaak staat nooit stil. En door grote ontwikkelingen als klimaatverandering, groeiende ongelijkheid en de dominantie van Big Tech maakt de wereld nieuwe keuzes. De kunst is om zo vroeg mogelijk spullen en gewoontes op te pikken die passen bij dit tijdperk, voordat ze hun onderscheidend vermogen weer verliezen.

Op dit moment is het Amerikaanse buitensportmerk Patagonia mateloos populair. Met het dragen van een dure fleecetrui van gerecycled plastic, in soms afzichtelijke kleuren, laat je zien dat je geeft om de planeet. Het wordt gedragen door zowel bankiers als activisten. Hetzelfde geldt voor het eveneens Amerikaanse Allbirds, dat sportschoenen maakt van onder andere eucalyptusvezel.

Meelopen

Duurzaam is inmiddels het nieuwe normaal. Was je vijf jaar geleden nog een pionier als je een Tesla reed, nu kom je eerder over als een meeloper. De levenscyclus van moderne statussymbolen verloopt van avant-gardistisch naar mainstream naar establishment. Neem het gezichtshaar van onze koning. Nu Willem-Alexander een baard draagt, is de opkomst en ondergang van de hipsterbaard als statussymbool voltooid.

Ergens ter wereld zijn de statussymbolen van morgen al aan het broeien en bloeien. Signalen van opkomende fenomenen kun je aantreffen in een afstudeerproject van een designstudent, bij een start-up waar nog niemand van gehoord heeft, in een obsessieve discussie op een internetforum of in een lokale rage. In een buurt in Brooklyn in New York bijvoorbeeld gingen allerlei mensen ineens dezelfde nepleren winkeltas dragen, die de bijnaam ‘Bushwick Birkin’ kreeg, naar de naam van de buurt. Zo’n ontdekking kan zomaar overslaan naar vergelijkbare wijken in Berlijn of Rotterdam.

Vaak is niet te voorspellen wat een statussymbool zal worden. Neem de Europese vlag. Voor het Brexit-referendum was dit een emotieloos embleem van supranationale bureaucratie. In 2017 verscheen ineens het licht-ironische kledingmerk Eurotic. De streetwear met Europese vlaggen en eurotekens sloeg aan bij een edgy jong publiek. Het dragen van een blauw petje met de sterren van de Europese vlag is voor kosmopolitische millennials zowel een politiek signaal als een fashionstatement. In het bijzonder hippe Londense warenhuis Dover Street Market zijn de petjes aan de vooravond van Brexit nog steeds te koop.

Waar scoor je mee in de nieuwe jaren twintig? Vroege signalen uit internationale nichemedia en persoonlijke observaties culmineerden in deze selectie van opkomende statussymbolen.