Hervormingsplannen Poetin in eerste ronde unaniem gesteund door Doema

Het Russische lagerhuis heeft zich donderdag unaniem achter de grondwetswijzigingen van president Vladimir Poetin geschaard. Geen van de 432 leden van de Doema stemde na de eerste bespreking tegen de voorstellen, meldt persbureau Reuters. Op 11 februari wordt het voorstel voor de tweede keer behandeld. Voor eind februari kan de wet worden goedgekeurd.

Lees ook: Met ‘revolutie’ lijkt Poetin de weg te plaveien naar macht voor het leven

President Poetin kondigde de ingrijpende wijzigingen van het Russische staatsbestel vorige week aan tijdens zijn jaarlijkse toespraak. De voorstellen beperken de macht van de president en geven de premier en het parlement meer bevoegdheden. Het precieze doel van Poetin is onduidelijk, maar analisten denken dat hij zijn macht wil consolideren als in 2024 zijn vierde en laatste ambtstermijn afloopt. Premier Medvedev, een jarenlange vertrouweling van Poetin, diende kort na de toespraak zijn ontslag in. Hij werd opgevolgd door de in het buitenland onbekende Michaïl Misjoestin, voorheen het hoofd van de Belastingdienst.

De huidige Russische grondwet stamt uit 1993 en geeft de president vergaande bevoegdheden. Daar verandert als het staatsbestel wordt omgevormd tot een meer gemengd stelsel. Zo mag de Doema straks besluiten over de benoeming van ministers, iets wat momenteel aan de president is voorbehouden. Verder gaat de ‘Staatsraad’ de president adviseren en overleggen met regionaal bestuur. Ook kan een president straks maximaal twee termijnen aanblijven, dat is nu twee aansluitende termijnen. Poetin maakte in 2008 tijdelijk plaats voor Medvedev, zodat hij in 2012 weer terug kon keren als president.

Poetin benadrukte evenwel dat Rusland geen parlementair stelsel gaat krijgen, want de president blijft verantwoordelijk voor het leger, de politie en justitie.