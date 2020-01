Deze zwartgeblakerde Eucalyptus-bomen in de buurt van de Australische kustplaats Manyana zijn de stille getuigen van de bosbranden die de afgelopen maanden woedden in grote delen van het continent, met name in New South Wales. De vlammen troffen uiteindelijk een gebied ruim twee keer zo groot als Nederland. Maar daarmee zijn deze gebieden niet vernietigd, zegt botanicus Michael Doherty van de Australian National University. In New South Wales en Victoria bestudeert hij het herstel van de vegetatie na brand. "Ik moet de Australische media blijven uitleggen dat het nu verbrandde gebied niet verloren is. Het is beïnvloed door het vuur." Vaak worden de branden in Australië veroorzaakt door bliksem.

Foto AAP Image / Dean Lewins / via Reuters