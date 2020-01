Gooi die wegwerpwattenstaafjes maar weg

Een jaar geleden schreef ik op deze plek over wattenstaafjes van hout en papier, ter vervanging van die met stokjes van plastic, die volgend jaar verboden worden. Inmiddels ben ik, ondanks dat ze niet goed voor je oren zijn toch een liefhebber, op een ander duurzamer alternatief gestuit. Weliswaar hebben de wattenstaafjes Holi Moli stokjes van plastic, maar het zijn geen wegwerpstokjes. Op de plaats waar normaal gesproken watjes zitten, hebben deze wattenstaafjes bolletjes van afwasbaar silicone. De stokjes komen per twee in een kunststof opbergdoosje: bij een ervan hebben de ‘watjes’ een soort noppen (handig voor schoonmaken van de oren), aan de ander zit aan de ene kant een glad bolletje en aan de ander een puntje, beide voor het weghalen van overtollige make-up. Dat functioneert allemaal prima. Jammer is wel dat de uiteinden niet goed vast aan het stokje zitten, wat zeker bij het schoonmaken van oren geen prettig idee is.

De wattenstaafjes zijn niet het enige herbruikbare alternatief voor wattenproducten. Sites als bol.com bieden ook een pakket met zestien herbruikbare ‘ make-up remover pads’ van ‘bamboe katoen’ aan. Die vind ik wat minder gebruiksvriendelijk dan de stokjes. Dat komt vooral doordat ze glad zijn. Met een watje of een ouderwets washandje verwijder je make-up en was je je gezicht toch net iets gemakkelijker en grondiger. Het is ook niet het soort materiaal waar je graag nagellakremover op aanbrengt.

Een derde categorie waar wegwerp steeds beter te vervangen is door herbruikbaar, zijn menstruatieproducten. Rubberen menstruatiecups zijn er al sinds de jaren negentig, de afgelopen jaren maakt het zogenaamde ‘period proof’ ondergoed opmars, waarvan het kruis fungeert als maandverband. Niet per se heel comfortabel, maar het werkt wel.

Wel kwam de Amerikaanse pionier Thinx, wiens ondergoed in 2015 door Time Magazine werd uitgeroepen tot een van de beste uitvindingen van het jaar, onlangs negatief in het nieuws. Volgens het Amerikaanse natuurblad Sierra zou een aantal modellen een ongezonde hoeveelheid giftige chemicaliën, PFAS, in het kruis hebben, ironisch genoeg betrof het broekjes van biologisch katoen. Thinx zegt het ondergoed door derden te laten testen, en dat de laatste rond geen PFAS werden gevonden, maar dat de beschuldigen „de ernst die ze verdienen” zullen krijgen.

Inmiddels is ook hiervoor alweer een alternatief op de (ook Nederlandse) markt: uitwasbare inlegkruisjes en maandverband van bamboe.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 25 januari 2020