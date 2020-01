Drie doden bij crash blusvliegtuig Australië

In Australië zijn donderdag drie doden gevallen doordat een blusvliegtuig is gecrasht. Alle inzittenden hadden de Amerikaanse nationaliteit, melden Australische autoriteiten. Het vliegtuig was volgeladen met water en blusmiddel om de bosbranden te bestrijden waaronder Australië al maanden gebukt gaat.

De brandweer kon geen contact meer krijgen met het vliegtuig op het moment dat het boven bergachtig gebied in de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales begon te vliegen, zo’n 400 kilometer ten zuidwesten van Sydney. Onduidelijk is nog wat de oorzaak van de crash is. Omstanders zagen een „grote vuurbal” toen het toestel de grond raakte, aldus de Australische brandweer.

Het type gecrashte vliegtuig, een Lockheed C-130 Hercules, is ontworpen als militair toestel en vrachtvliegtuig en wordt vaak ingezet om bosbranden te bestrijden. Het vliegtuig heeft een bluscapaciteit van 15.000 liter.

Branden laaien weer op

Sinds september wordt zuidoost-Australië geteisterd door hevige bosbranden, die al aan 29 mensen het leven hebben gekost. Naar schatting zijn een miljard dieren omgekomen en duizenden huizen verwoest. Afgelopen dagen trokken onweersbuien met regen over de regio, maar hebben het vuur niet kunnen doven.

Woensdag kwam een einde aan de gunstigere weersomstandigheden. Momenteel laaien de branden weer op door hogere temperaturen en harde wind. Het vliegveld van de hoofdstad Canberra is donderdag gesloten, omdat vlakbij een brand uitbrak die nog niet onder controle is. Woensdag werden inwoners van buitenwijken in Canberra geëvacueerd, omdat het vuur te dichtbij dreigde te komen.