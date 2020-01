De winnende foto’s van de Zilveren Camera in ‘protestjaar’ 2019

De eerste prijs in de categorie ‘nieuws internationaal - enkel’ gaat naar René Clement, die begin 2019 de satirische blogger Shady Abu Zeid in Egypte fotografeerde. Shady zit vast omdat hij op Facebook satirische video’s plaatst over sociale en politieke thema’s. Begin 2019 was hij kort uit de gevangenis, nog in voorarrest, om de begrafenis van zijn vader bij te wonen. In Egypte worden volgens Human Rights Watch 60.000 mensen vastgehouden op politieke gronden, veel van hen in oneindig voorarrest. Clement zegt deze foto te hebben genomen vlak nadat president Sisi in het Amerikaanse tv-programma ’60 Minutes’ zei dat Egypte geen politieke gevangenen heeft. „De foto is van een zeldzaam moment waarop het systeem zichtbaar wordt en het mogelijk is om foto’s te maken”, aldus Clement. Foto René Clement