De series van week 4: Star Trek: Picard, Avenue 5 en een cadeautje van David Lynch

Star Trek: Picard

Patrick Stewart kruipt voor het eerst sinds 2002 in de huid van de populaire kapitein Jean-Luc Picard. In een nieuwe serie zoekt hij oude vrienden op en begint hij een nieuw avontuur. Amazon Prime, tien afleveringen.

Avenue 5

Armando Iannucci, bedenker van de politieke satire Veep, heeft een nieuwe comedyserie. Avenue 5 speelt zich af in de ruimte. Als een schip met toeristen uit koers raakt, moet een kapitein de boel zien te redden. De hoofdrol is voor Hugh Laurie (House). Ziggo XL, acht afleveringen (wekelijks).

Commissaris Maltese

Italiaanse misdaadserie, grote hit in eigen land. Politie-inspecteur Dario Maltese keert in de zomer van 1976 terug naar zijn geboortestad Trapanivoor het huwelijk van een oude vriend. Na een tragische gebeurtenis wordt Maltese geconfronteerd met de praktijken van de Cosa Nostra. NPO Start Plus, acht afleveringen.

What Did Jack Do?

Een leuke verrassing: op zijn 74ste verjaardag verscheen plots een korte film van David Lynch (Twin Peaks, Mulholland Drive) op Netflix. Lynch speelt een rechercheur die een van moord verdachte kapucijnaap ondervraagt. Smullen. Netflix, 17 minuten.

Chilling Adventures of Sabrina Part 3

In het nieuwe seizoen van de bovennatuurlijke serie moet Sabrina (half heks, half mens) afreizen naar de hel om haar vriendje te redden. Netflix, acht afleveringen.