Chen kocht direct 30 mondkapjes

De neef, tante en oom van Chen stonden donderdag rond lunchtijd voor de deur van haar ouderlijk huis. Normaal gesproken rent ze dan naar beneden, groet ze hen, eten ze wat. Dit keer zwaaide Chen (26) vanachter het raam naar buiten en bleef ze in haar kamer zitten. Donderdagavond zit ze daar nog. „Ik dacht: wat als ik het virus ineens blijk te hebben?”, vertelt ze telefonisch. „Ik wil mijn familie beschermen.” Chen reisde drie dagen geleden, toen kon dat nog, vanuit haar studiestad Wuhan naar haar ouders op het platteland, 250 kilometer verderop.

Inmiddels is het haast onmogelijk Wuhan, de hoofdstad van de provincie Hubei, te verlaten. De stad is mogelijk de besmettingshaard van het nieuwe coronavirus, dat tot nu toe achttien mensen het leven heeft gekost. Bij ruim zeshonderd mensen is een besmetting vastgesteld.

Het is dit weekend Chinees nieuwjaar. Net als Chen reizen honderden miljoenen Chinezen af naar familie. Maar Chinese autoriteiten hebben het openbaar vervoer van en naar Wuhan stilgelegd en elf miljoen inwoners opgeroepen de stad niet te verlaten.

Vanaf stations vertrekken geen treinen meer en van luchthavens geen vliegtuigen. In de stad Huanggang (zes miljoen inwoners) werden donderdag soortgelijke maatregelen getroffen. De Wereldgezondheidsorganisatie oordeelde donderdag dat het te vroeg is om de uitbraak aan te merken als een internationale noodsituatie.

Onrust vanwege SARS-virus

In de jaren 2002 en 2003 veroorzaakte het SARS-virus veel onrust in China. Ruim achthonderd mensen kwamen toen om het leven. Het coronavirus is verwant aan het SARS-virus, maar lijkt minder ernstig. Een vaccin voor het coronavirus bestaat vooralsnog niet. Het is mogelijk van slangen overgegaan op mensen.

Begin januari hoorde Chen, die in Wuhan aan de medische faculteit studeert, over de eerste besmettingen in haar stad. „Ik kocht meteen dertig mondkapjes.” Inmiddels zijn die in grote delen van China uitverkocht.

In de loop van de maand liep het aantal dodelijke slachtoffers op. Pas donderdag voelt ze de angst toeslaan onder Chinezen. „Ik hoor van vrienden in Wuhan dat ze naar de supermarkt rennen om eten in te slaan. Sommigen blijven binnen uit angst besmet te raken.” Volgens Chen is er vooralsnog geen reden tot grote paniek. „Veel van de overledenen waren oud, hadden ook andere aandoeningen.” Ze hoort dat sommige besmette mensen er na een behandeling weer bovenop komen.

Twee besmette Chinezen zijn naar Vietnam gereisd. In Singapore is één besmetting ontdekt. Eerder werden al besmettingen gemeld in Thailand, Japan, Taiwan, Zuid-Korea en de VS. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag wijst Nederlanders op het reisverbod dat in delen van China geldt vanwege het besmettelijke virus.

‘We worden gediscrimineerd’

In de Italiaanse stad Milaan, waar donderdag een Chinese groepsreis begon, leidde het virus tot grote paniek. „We worden gediscrimineerd door onze eigen mensen”, zegt een Chinese vrouw (27) anoniem.

Woensdag landde ze met haar vriendin in Milaan waar ze met 26 andere Chinezen een groepsreis maakt. Het is haar eerste bezoek aan Europa, ze had ernaar uitgekeken. Donderdagochtend werd het ineens ruzie. „Een moeder en dochter uit onze groep klopten op alle hotelkamers.” Ze wilden weten wie er kort geleden nog in Wuhan waren. „Mijn vriendin komt er vandaan, ik was een week bij haar voordat we naar Italië vlogen.” Ze gaven het, net als vijf andere reizigers in de groep, eerlijk toe. „De vrouw is meteen naar onze gids gegaan, vroeg om onze privégegevens en zei dat we gevaarlijk zijn, dat ze niet met mensen uit Wuhan wil reizen. Maar we zijn kerngezond!”

Mensen die besmet zijn met het coronavirus zijn vermoeid, hoesten, hebben last van koorts. „Voor de zekerheid hebben we onze temperatuur opgemeten maar er is echt niks met ons aan de hand. Je kan toch niet elf miljoen mensen als virusdragers bestempelen omdat een heel klein deel besmet is geraakt?”

Gelukkig, zegt de vrouw, weigerde de gids in Milaan de reizigers uit Wuhan weg te sturen. Donderdagavond zitten ze alweer in de bus naar de volgende bestemming: Florence. „De moeder en dochter weigerden mee te gaan en zijn achtergebleven in Milaan. Ze delen nu foto’s van ons op Weibo” – de Chinese variant van Facebook. Ze zouden de groep een gevaar voor Europa noemen. „De paniek die er wordt gezaaid is echt fucking belachelijk. Ik weet niet of we geluk hebben dat we nu niet in China zijn of juist ongeluk.”

De volledige namen van de personen in dit stuk zijn bij de redactie bekend.