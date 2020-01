100 seconden voor middernacht op de Doomsday Clock

De wereld is afgelopen jaar weer een stapje dichterbij het einde van de mensheid gekomen, stellen wetenschappers van The Bulletin of Atomic Scientists donderdag. De metaforische Doomsday Clock is vooruit gezet, van twee minuten naar honderd seconden voor middernacht. Niet eerder zagen de wetenschappers de situatie zo somber in.

Is de mensheid veiliger of loopt zij meer risico dan vorig jaar? Dat is wat de wetenschappers proberen uit te drukken met het verzetten van de klok. „Wij zijn niet optimistischer geworden”, zei de directeur van The Bulletin, Rachel Bronson, vlak voor het verzetten. „De wereld is een periode ingegaan waarin het gevaar groot is en de ruimte voor fouten klein”, vervolgde Bronson. „Als besluitvormers blijven falen, hebben burgers wereldwijd het recht de woorden van klimaatactivist Greta Thunberg te herhalen en te vragen: hoe durf je?”

‘Nucleaire omgeving’

Naast de gevaren voor de menselijke leefomgeving door de klimaatopwarming, kijken de wetenschappers naar het gevaar voor oorlog. The Bulletin waarschuwt voor de groei van het wereldwijde nucleaire wapenarsenaal en het sneuvelen van wapenverdragen. „Zonder bewuste inspanningen om de wapenbeheersing nieuw leven in te blazen, gaat de wereld een ongecontroleerde nucleaire omgeving tegemoet,” zei Sharon Squassoni, onderzoeker en bestuurslid bij The Bulletin.

Lees ook dit interview met nucleair expert Daniel Ellsberg over het „immorele gedrag van de kernmachten” . ‘Elke kernkop is een lanceerbaar Auschwitz’

De afgelopen jaren kruipt de minutenwijzer telkens dichterbij de twaalf. Van 5 minuten voor 12.00 uur in 2012, naar 3 minuten in 2015, en 2,5 minuut in 2017. Het verzetten van de Doemdagklok is een traditie sinds de 1947, kort na de Tweede Wereldoorlog. Hij werd voor het eerst verzet in 1949 toen de Sovjet-Unie voor het eerst een atoombom testte. Aan het eind van de Koude Oorlog, in de jaren negentig, zakte de klok naar zeventien minuten voor middernacht.

„De Doomsday Clock geeft een wereldwijd erkende indicatie van de kwetsbaarheid van ons bestaan. We zijn nu honderd seconden voor middernacht en de wereld moet wakker worden,” zei Mary Robinson, voorzitter van de ngo voor oud-staatslieden en oud-president van Ierland.

De presentatie van de Doomsday Clock was via Twitter te volgen: