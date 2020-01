Zoektocht naar resten Tanja Groen levert niets op

Op een begraafplaats in Maastricht zijn geen stoffelijke resten gevonden van Tanja Groen. Dat hebben de politie en het Openbaar Ministerie in Zuid-Limburg woensdagavond bekendgemaakt. Forensische experts van de politie hebben de hele dag gegraven naar haar stoffelijke overschot.

Groen verdween in 1993 na een feest van haar studentenvereniging in Maastricht. Ze was rond middernacht op de fiets naar haar kamer in het dorp Gronsveld vertrokken. Eind vorig jaar ontving de politie „nieuwe en interessante informatie”, die suggereede dat haar lichaam mogelijk op clandestiene wijze was bijgezet in een graf op de begraafplaats in Maastricht.

Cold case

Woensdag werd in dat kader het graf van een man doorzocht die een dag ná haar verdwijning werd begraven. De man en diens familie hebben niets met de verdwijning van Groen te maken, benadrukte de politie op voorhand. Het graf is afgesloten en de zerk wordt zo snel mogelijk teruggezet.

In afwachting van nieuwe informatie krijgt het vermissingsdossier nu weer de status van cold case. Dat betekent overigens niet dat de zaak daarmee is gesloten, benadrukt de politie. Misdaadjournalist Peter R. de Vries voert namens de familie Groen het woord en heeft aan persbureau ANP laten weten dat haar nabestaanden teleurgesteld zijn. „We hadden gehoopt dat het dit keer raak zou zijn”, aldus De Vries. „De aanwijzingen waren zo concreet dat de politie deze niet kon en mocht negeren.”