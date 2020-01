Zestal opgepakt voor ontvoering vrouw en kinderen in Amsterdam

Nog zes mensen zitten vast in verband met een ontvoering op oudejaarsavond. In Amsterdam-Noord zijn toen een 31-jarige vrouw en haar twee kinderen van zeven en drie jaar uit hun woning meegenomen. Dat maakten het Openbaar Ministerie en de politie in Amsterdam woensdag bekend.

De vrouw is op nieuwjaarsdag aangetroffen in een woning in Almere, nadat ze via een bekende de politie in had kunnen schakelen. Die stuurde leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) naar haar verblijfplaats, die haar daar bevrijdden. Sindsdien zijn in totaal tien verdachten aangehouden. De zes mensen die nog vast zitten zijn vijf mannen en één vrouw die uit Amsterdam, Lelystad en Purmerend komen.

De zes laatste verdachten blijven voorlopig vastzitten. Bij huiszoekingen die in het kader van het onderzoek gehouden zijn, zijn vijf vuurwapens en ongeveer 200.000 euro aan contant geld gevonden en in beslag genomen. Politie en justitie denken dat een aantal van de verdachten „deel uitmaakt van de rapscene in Amsterdam Zuidoost”. Op welke manier, wil een OM-woordvoerder niet zeggen.

Omdat één van verdachten tot en met afgelopen maandag in beperkingen zat – wat betekent dat iemand uitsluitend contact mag hebben met een advocaat – hebben politie en justitie tot en met woensdag gewacht voor over de zaak is gecommuniceerd.