Zeker 29 doden bij stammenstrijd in Zuid-Soedan

Bij etnisch geweld in Zuid-Soedan zijn woensdagavond zeker 29 mensen om het leven gekomen. Hun dorp werd aangevallen en in brand gezet door een vijandige stam, meldt persbureau Reuters op basis van lokale autoriteiten. Andere bronnen spreken van 32 doden. Verschillende slachtoffers zouden levend zijn verbrand.

„Lichamen zijn verkoold en onherkenbaar geworden”, zegt een woordvoerder van het regiobestuur tegen Reuters. Hij houdt er rekening mee dat de Arabische Misseriya-stam uit het noorden een dorp van de zuidelijke Dinka Ngok-stam aanviel. Vermoedelijk wilden de Misseriya het gebied intrekken om hun vee te kunnen laten grazen. Inmiddels is het geweld gestopt. „De lokale bevolking graaft massagraven”.

De betwiste regio Abyei waarin het dorp Kolom ligt, ligt op de grens van Soedan en Zuid-Soedan. Verschillende stammen claimen zeggenschap over het gebied, waar oliereserves in de grond zitten. In maart 2018 ondertekenden de Misseriya en Dinka Ngok een vredesakkoord.

Zuid-Soedan is pas sinds 2011 een land, toen het zich afscheidde van Soedan. Tussen 2013 en 2018 is een bloedige burgeroorlog uitgevochten die aan ongeveer 400.000 mensen het leven kostte.