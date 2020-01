Zeeland vraagt Den Haag om bevestiging verhuizing marinierskazerne

De provincie Zeeland wil dat staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) deze week nog bevestigt dat de verplaatsing van de marinierskazerne uit Doorn naar Vlissingen doorgaat. Dat staat in een brief die de provincie woensdag samen met de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen aan de bewindsvrouw heeft gestuurd. Aanleiding voor de oproep zijn volgens de afzenders geruchten dat de verhuizing niet doorgaat.

In de brief schrijven de bestuurders dat ze „benaderd zijn” door media die zeggen dat afgelopen vrijdag in de ministerraad is gesproken over de marinierskazerne. Die zou niet naar Vlissingen komen, zoals in 2012 door het kabinet besloten, maar naar de gemeente Apeldoorn. „Wij gaan er vanuit dat u nog steeds achter de afspraken met ons staat”, schrijven de Zeeuwen aan de staatssecretaris. Ze vragen om een bevestiging dat de verplaatsing „niet ter discussie staat”.

Volgens Zeeland en Vlissingen is het „van eminent belang” voor de provincie dat de marinierskazerne er komt. De legerbasis zou tweeduizend banen opleveren en zorgen voor miljoenenbestedingen in de regio. Daarnaast is er als voorbereiding op de verhuizing van de mariniers al land onteigend en „infrastructuur aangelegd”, staat in de brief. „Mensen hebben hun huis moeten verlaten.”

Het ministerie van Defensie zegt tegen persbureau ANP dat er aan het verhuizingsbesluit uit 2012 niets is veranderd. Wanneer er een antwoordt komt op de brief uit Zeeland, kon het ministerie niet zeggen.

Bouw uitgesteld

Het besluit om de mariniers naar Zeeland te verhuizen is omstreden. De militairen zelf zijn niet enthousiast. Ze willen liever niet weg uit het centraal in Nederland gelegen Doorn, onder meer omdat ze bang zijn hun sociale netwerk te verliezen. Eind 2018 zei twee derde het korps te verlaten als de verhuizing doorgaat. Ook politiek is de verhuizing inmiddels niet meer onomstreden.

De mariniers moeten in Zeeland worden ondergebracht in een nieuw te bouwen basis, de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. Dat gebouw had er al in 2017 moeten staan, maar de aanbesteding van de bouwopdracht is meerdere keren uitgesteld. De verhuizing kan nu pas op zijn vroegst in 2024 plaatsvinden.

Correctie (22 januari 2020): In een eerdere versie van dit stuk werd Barbara Visser minister genoemd in plaats van staatssecretaris. Hierboven is deze fout aangepast.