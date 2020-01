Wuhan legt openbaar vervoer stil, adviseert inwoners in stad te blijven

De autoriteiten in het Chinese Wuhan leggen al het openbaar vervoer stil en roepen de inwoners op de stad niet te verlaten. Dat moet de verspreiding tegengaan van het nieuwe coronavirus, waarvan de besmettingshaard zich waarschijnlijk in Wuhan bevindt.

Vanaf donderdagmorgen rijden er in Wuhan geen bussen en metro’s. Ook veerboten worden voorlopig aan de kant gehouden. Vanaf treinstations zullen geen treinen meer vertrekken en van de luchthaven stijgen geen vluchten meer op. In Wuhan, dat circa duizend kilometer onder Beijing in Centraal-China ligt, wonen meer dan 11 miljoen mensen.

Directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO Tedros Adhanom noemt de Chinese maatregelen „erg sterk”. „Op deze manier houden ze niet alleen de uitbraak in hun eigen land beheersbaar, maar verkleinen ze ook de kans dat het virus zich daarbuiten verspreidt.” Deskundigen van de WHO gaan donderdag besluiten of de virusuitbraak te classificeren valt als een internationale noodsituatie.

17 doden

Eerder op woensdag maakten de autoriteiten bekend dat het coronavirus in China tot nu toe aan zeventien mensen het leven heeft gekost. Bij ruim 540 mensen is een besmetting vastgesteld. Het virus is waarschijnlijk op een markt in Wuhan van dieren op mensen overgedragen. Inmiddels zijn er ook enkele besmettingen vastgesteld in landen als Japan, Thailand en de Verenigde Staten. Het virus is ook van mens op mens overdraagbaar.

De Britse overheid raadt alle niet-essentiële reizen naar Wuhan af. Dat advies is gebaseerd op „de meest recente medische gegevens, zoals gevallen van virusoverdracht van mens tot mens”, liet het Foreign Office woensdag weten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies nog niet aangepast.

Vooralsnog lijkt het nieuwe coronavirus minder ernstig dan SARS, dat in 2003 aan circa achthonderd mensen het leven kostte, zei viroloog Marion Koopmans dinsdag tegen NRC. „De mensen die zijn overleden, waren al zwak of ziek”, zei Koopmans over de slachtoffers van het coronavirus. Hoe gevaarlijk het virus daadwerkelijk is, moet echter nog blijken.