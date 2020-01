Vrouwen per direct toegelaten aan boord van Onderzeedienst

Bij de Onderzeedienst van Defensie worden per direct vijf vrouwen toegelaten als lid van de bemanning, en dat zullen er in de toekomst meer worden. Een proef waarbij vrouwen meedraaiden, is succesvol verlopen, schrijft Defensie woensdag. Tot voor kort was de Onderzeedienst de enige plek bij de krijgsmacht waar nog geen vrouwen mochten werken.

Defensie wilde al langer gemengd gaan varen maar lange tijd werd gedacht dat onderzeeboten moesten worden uitgerust met aparte voorzieningen. De krijgsmacht kwam daarvan terug omdat in de onderzeeërs van andere landen, die dergelijke voorzieningen niet hadden, geen problemen ontstonden met gemengde bemanningen. Aparte voorzieningen zouden de integratie van vrouwen aan boord zelfs in de weg staan.

Daarom begon de dienst met een proef om te zien „welke leefregels er moesten komen” om te zorgen dat vrouwen aan boord konden meedraaien. Defensie deed een paar kleine aanpassingen om meer privacy te creëren, zoals het ophangen van een extra gordijn in de doucheruimte. Ook de mannelijke bemanningsleden bleken hier blij mee, laat Defensie weten. In 1982 begon de marine met gemengd varen.

In 2016 vreesde men nog dat de krappe indeling van de onderzeeboot zou leiden tot ongemakkelijke of ongewenste situaties. Aan boord slapen matrozen met zestien man, gestapeld in kolommen van vier, in één kleine ruimte. De Amerikaanse marine besloot in 2010 het verbod op vrouwelijke bemanningsleden op te heffen.