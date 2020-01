Veroordeelde Joey D. overleden aan gevolgen schietpartij Rosmalen

De voor moord veroordeelde Joey D., die zichzelf dinsdagavond tijdens zijn arrestatie in Rosmalen waarschijnlijk ernstig verwondde, is woensdag overleden Dat meldt zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers aan persbureau ANP. „De familie vraagt om rust en respect voor het verlies van hun Joey”, zegt Kuijpers.

Dinsdag werd D. in hoger beroep veroordeeld tot 15,5 jaar cel voor de moord op zijn oom, Martie Heesbeen (49), in 2014. D.’s arrestatie bij zijn huis, later op de dag, liep uit op een schietpartij.

Rond 15.30 uur kwam de politie naar de woning. Daarop zou D. uit het raam op hen hebben geschoten, waarna de politie terugschoot. Na een urenlange omsingeling van de woning, tot omstreeks 19.15 uur, klonk er „een doffe knal”, aldus Omroep Brabant. De politie viel binnen en D. werd uiteindelijk afgevoerd per ambulance. Hij zou zichzelf verwond hebben. Volgens de politie had hij een automatisch wapen.

In 2016 sprak de rechtbank D. nog vrij van de moord. „De vrijspraak bracht opluchting, maar daarna ging bij hem het gevoel overheersen dat hij koste wat kost de schuld in de schoenen moest krijgen. Die angst heeft Joey opgebroken”, schreef zijn advocaat eerder op woensdag in een verklaring op Twitter.