Tweede Kamer ziet Hoekstra’s reorganisatie niet erg zitten

Complimenten en bewondering, van links tot rechts, over de voortvarende wijze waarop minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) sinds vorige maand aan de slag is gegaan met de toeslagenaffaire. De kwestie die kort voor het kerstreces staatssecretaris Menno Snel (D66) tot aftreden dwong.

De lof duurde niet erg lang, want een dag na de emotionele en gewaardeerde bijeenkomst met zo’n tweehonderd gedupeerde ouders in Rijswijk wachtte Hoekstra als tijdelijk portefeuillehouder dinsdagavond best een lastig debat in de Tweede Kamer. Net als maandag in Rijswijk schoof premier Rutte aan. De kritiek op Hoekstra richt zich op het andere element van zijn voornemen om het bij de fiscus voortaan anders aan te pakken. Hoekstra kondigde anderhalve week geleden een ingrijpende hervorming aan van de structuur van de Belastingdienst. De diensten Douane, Toeslagen en de ‘gewone’ belastingtaken zullen uit elkaar worden getrokken, met bijvoorbeeld elk een eigen directeur-generaal. De algehele ‘DG’ voor de Belastingdienst, Jaap Uijlenbroek, is naar huis gestuurd. Ook de politieke aansturing van de zo gebrekkig functionerende overheidsdienst wordt aangescherpt met niet één, maar twee opvolgers voor Snel. Het is aan D66 om deze twee staatssecretarissen te vinden.

Waar de Tweede Kamer al maanden aandringt de toeslagenaffaire met meer spoed op te lossen, is het parlement juist minder gelukkig met de snelheid waarmee Hoekstra de Belastingdienst op de schop wil nemen.

„Is dit niet te overhaast?” vroeg oppositielid Henk Nijboer (PvdA). Gaan we niet van het ‘Beheerst vernieuwen’, het programma waarmee staatssecretaris Snel de vórige, mislukte reorganisatie van zijn voorganger Eric Wiebes juist had willen afremmen, naar een ‘Onbeheerste reorganisatie’, wilde Bart Snels van GroenLinks weten.

En ook de coalitiefracties zijn kritisch op het tempo. „Een reorganisatie bij de Belastingdienst kán niet in enkele weken”, stelde VVD-woordvoerder Helma Lodders. Volgens Steven van Weyenberg, het D66-Kamerlid dat nota bene ook wordt genoemd als kandidaat-staatssecretaris, kan „een te snelle ontvlechting” tot nieuwe problemen leiden. „En we willen niet nog meer brokken.”

Voor veel Kamerleden is het opvallend dat het rapport dat mede ten grondslag ligt aan de nieuwe structuur van de Belastingdienst is opgesteld door een hoge ambtenaar, Rob Kerstens, die daags na het verschijnen van zijn advies vorige week tot (interim) directeur-generaal Toeslagen is benoemd.

Los van de snelheid die voormalig McKinsey-consultant Hoekstra aan de dag legt, is de Tweede Kamer evenmin overtuigd van het nut van de voorgestelde opsplitsing. Dat de Douane wordt losgekoppeld is nog wel voorstelbaar. Dat is al een apart draaiende dienst.

Wie van de Drie?

Maar het uitkeren van toeslagen en de inning van belastingen hangen zo samen met computersystemen en communicatie met particuliere belastingplichtigen dat ontvlechting ook veel risico’s met zich meebrengt. Welke DG is straks verantwoordelijk voor de ict? En welke DG voor de Belastingtelefoon? Van Weyenberg: „Ik wil niet dat we bij nieuwe problemen Wie van de Drie hoeven te spelen.”

Het besluit van het kabinet om twee staatssecretarissen op de immense uitvoeringsorganisatie van 30.000 medewerkers te zetten kan evenmin op veel begrip rekenen. Eppo Bruins (ChristenUnie): „Meer politici aanstellen is in de regel geen oplossing voor dit soort problemen.”

Vrijwel alle Kamerleden drongen er bij Hoekstra op aan om vooral bij de Belastingdienst in het algemeen en de toeslagenaffaire in het bijzonder betrokken te blijven. „Hij moet dit niet over de heg gooien van de twee nieuwe staatssecretarissen”, zei VVD’er Lodders.

In zijn reactie zei Hoekstra dat de beoogde nieuwe structuur van de top van de Belastingdienst – hij noemt dat „de flessenhals” – een „verstandige stap naar voren” is, die al door staatssecretaris Snel was bedacht. Eén van de motieven om meer politieke en ambtelijke leiding in te stellen is dat Snel en zijn directeur-generaal in de afgelopen maanden volgens Hoekstra „meer dan 80 procent van hun tijd en aandacht” aan de toeslagenaffaire moesten besteden. Dat ging ten koste van de vele andere taken van de fiscus. Hoekstra beloofde bij het toeslagendossier betrokken te blijven. Al wil hij de twee staatssecretarissen „niet voor de voeten lopen”.

