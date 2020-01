Taakstraf voor Rotterdams raadslid dat verzekeringsfraude pleegde

Het voormalige Rotterdamse PvdA-raadslid Kevin van Eikeren is woensdag vanwege verzekeringsfraude veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Ook kreeg hij een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden opgelegd, meldt RTV Rijnmond. In de periode voor hij raadslid werd, lichtte hij zes keer een verzekeraar op en deed hij twee pogingen daartoe. De rechter woog in de uitspraak mee dat de 33-jarige Van Eikeren opstapte als raadslid en negatief in de publiciteit kwam.

Van Eikeren diende tussen maart 2016 en juli 2018 acht valse claims in met een totale waarde van ruim 10.000 euro. Bij verschillende verzekeringsmaatschappijen diende hij claims in van diefstal, vermissing of schade aan onder meer fotocamera’s, een laptop en een bril. Hij incasseerde ruim 7.000 euro verzekeringsgeld, een bedrag dat hij inmiddels heeft terugbetaald. Twee weken geleden legde hij zijn werk als raadslid neer vanwege de zaak.

Van Eikeren omschreef de claims tegen NRC als een „jeugdzonde”. Hij zat financieel en emotioneel „helemaal door de bodem heen”. Hij vertelde „zwaar depressief” te zijn geweest en twee jaar lang door een psycholoog te zijn behandeld. De straf pakte lager uit dan het Openbaar Ministerie had geëist. Justitie eiste eenzelfde taakstraf, maar wel een voorwaardelijke celstraf van een half jaar.

