Strafzaak tegen Desi Bouterse verdaagd

Een zitting in de stafzaak tegen de Surinaamse president Desi Bouterse heeft woensdag niet langer dan vijf minuten geduurd. De krijgsraad waarvoor hij zich moest melden, bleek incompleet. Dat meldt het Surinaamse dagblad De Ware Tijd. Het proces gaat nu op 31 maart verder, amper drie weken voor in Suriname verkiezingen worden gehouden.

Is straf voor de Decembermoorden ook het begin van het einde van Desi Bouterse? Dat valt nog te bezien.

Bouterse moest zich woensdag melden bij de krijgsraad, die hem een kleine twee maanden geleden bij verstek veroordeelde tot een celstraf van twintig jaar. Tegen dat vonnis had de president verzet aangetekend, een stap die in het Surinaamse strafrechtsysteem nog voor beroep zit en van toepassing is bij een veroordeling bij verstek.

Decembermoorden

Voorwaarde was dat hij bij de zitting van woensdag wél aanwezig zou zijn. Eenmaal ter plaatse bleek de krijgsraad echter onderbezet. Eén van de rechters die hem in november had veroordeeld, was niet aanwezig. Waarom precies, is onduidelijk.

De Surinaamse krijgsraad veroordeelde Bouterse tot een celstraf van twintig jaar voor zijn aandeel in de Decembermoorden. In december 1982 werden vijftien vooraanstaande tegenstanders van de door Bouterse geleide militaire regering gemarteld en vermoord in Fort Zeelandia in Paramaribo. Sinds 2007 wordt Bouterse daar al voor berecht, hoewel het proces enorm werd vertraagd toen de president in 2012 een amnestiewet door het Surinaamse parlement kreeg. Naar aanleiding daarvan verbrak Nederland voor de periode van twee jaar de diplomatieke banden.

Woensdag was het de eerste keer dat Bouterse zich persoonlijk voor de krijgsraad zou verantwoorden. Hij deed dat met duizenden aanhangers van zijn partij NDP. Ook waren verschillende ministers aanwezig. Bouterse was zelf gehuld in militair tenue. De stoet is naar het Onafhankelijkheidsplein getrokken, iets verderop. Daar zal Bouterse zijn aanhangers toespreken.