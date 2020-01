Smokkelnetwerk bracht tienduizend Koerden naar het VK

Een Frans-Nederlands netwerk van mensensmokkelaars wordt ervan verdacht circa tienduizend Koerdische migranten op illegale wijze naar het Verenigd Koninkrijk te hebben gebracht. 23 mensen zijn aangehouden, onder wie vier in Nederland, meldt het Europese justitiesamenwerkingsverband Eurojust. Het gaat om de vier mannen die dinsdag zijn opgepakt in Den Haag, Leiden en Krimpen aan den IJssel.

De smokkelaars pikten volgens Eurojust migranten op van parkeerplaatsen langs wegen in het westen en noordwesten van Frankrijk. Uiteindelijk werden ze in rubberbootjes vanuit Calais of achterin koelvrachtwagens het Kanaal over vervoerd. Een overtocht kostte tussen de 5.000 en 7.000 euro, zeggen het Openbaar Ministerie in Nederland en Eurojust. In totaal zou de smokkelbende zo’n 70 miljoen euro hebben verdiend.

Justitie in Frankrijk, die het onderzoek naar de bende in 2018 begon, ontdekte dat er ook Nederlanders bij de smokkel betrokken waren. Leden van de bende bleken in auto’s met Nederlandse kentekens rond te rijden. Het leidde tot de arrestatie van het viertal op dinsdag, allen mannen met Iraakse achtergrond. Twee van hen worden in Nederland vervolgd, de andere twee worden waarschijnlijk uitgeleverd aan Frankrijk.

Het OM meldde dinsdag dat een restaurant in Den Haag een plek was waar leden van het smokkelnetwerk en migranten die wilden oversteken elkaar ontmoetten. Het geld voor de overtochten werd volgens justitie mogelijk overgemaakt via een illegaal ondergronds bankensysteem. Een man uit De Lier wordt onderzocht wegens betrokkenheid bij de onwettige transacties, maar is niet opgepakt.