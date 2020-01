‘Productie van Boeing 737 MAX voor de zomer hervat’

De productie van de Boeing 737 MAX wordt ruim voor de zomer weer hervat. Dat heeft de directeur van Boeing, Dave Calhoun, woensdag gezegd. Naar verwachting mag er vanaf halverwege 2020 weer met het toestel worden gevlogen. De 737 MAX wordt momenteel nog overal ter wereld aan de grond gehouden nadat een ontwerpfout in de software in vijf maanden tijd twee crashes veroorzaakte, in Indonesië en Ethiopië, waarbij 346 mensen omkwamen. De productie van de 737 MAX-modellen werd in december stilgelegd.

De 737 MAX-toestellen worden nu al bijna een jaar aan de grond gehouden. Door de ontwerpfout heeft Boeing grote reputatieschade opgelopen. Sinds de tweede crash in maart 2019 is Boeings beurswaarde 30 procent gedaald. Boeing-directeur Calhoun bezwoer investeerders woensdag dat de dividenduitkering niet gekort of opgeschort zal worden. Ook zei Calhoun dat er geen ontslagen zullen vallen door de stilgelegde productie.

De ontwerpfout bij Boeing heeft een aantal misstanden in de bedrijfscultuur en bij de Amerikaanse luchtvaartautoriteit (FAA) aan het licht gebracht. Zo was de vliegtuigbouwer grotendeels zelf verantwoordelijk voor het goedkeuren van het ontwerp, omdat de FAA die taak aan het bedrijf had uitbesteed. De 737 MAX wordt nu helemaal opnieuw onderzocht. Hierbij kwam vorige week nog een nieuwe softwarefout aan het licht. Afgelopen december werd de topman, Dennis Muilenburg, ontslagen.

Op dit moment heeft Boeing nog vierhonderd spiksplinternieuwe vliegtuigen staan, die door het vliegverbod niet afgeleverd kunnen worden. Eind januari wordt bekend wat de financiële gevolgen zijn van de productiestop.