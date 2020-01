Partij voor de Dieren heeft voorzitter terecht geroyeerd

De partij voor de Dieren heeft voormalig partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel in oktober terecht uit de partij gezet. Een interne Commissie van Beroep heeft dinsdagavond een beroep dat Wolswinkel tegen dat besluit had ingesteld, ongegrond verklaard. Dat betekent dat het partijbestuur, naar het oordeel van die commissie, de procedures juist heeft toegepast en er ook geen terechte inhoudelijke bezwaren tegen het royement zijn.

Wolswinkel werd vorig jaar maart door de leden van de PvdD verkozen tot partijvoorzitter. Het bestuur had een andere kandidaat voorgedragen, maar die werd gepasseerd. Wolswinkel was daarvoor voorzitter van PINK, de jongerentak van de partij. Het boterde al meteen na zijn aanstelling niet tussen hem de partijtop. Hij wilde meer transparantie en interne discussie in de PvdD en vond dat het partijbestuur daarbij in de weg stond. Die kritiek ventileerde hij meermaals in de media, onder andere in een interview met NRC.

Toen afgelopen zomer het Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten na ruzie opstapte en doorging als zelfstandig Kamerlid, werd het Wolswinkel kwalijk genomen dat hij het voor haar opnam en daarmee de ‘zetelroof’ die zij daarmee pleegde, leek te billijken. De afspraak was volgens het partijbestuur dat iedereen zich zou onthouden van commentaar op haar opstappen, vanwege het „persoonlijke karakter van het besluit om Van Kooten te royeren”, aldus waarnemend voorzitter Ruud van der Velde toentertijd. „We hebben hem vele kansen gegeven, maar die heeft hij niet opgepakt. Daarmee heeft hij het functioneren van het bestuur herhaaldelijk onmogelijk gemaakt.”

Klap

Het partijbestuur wil verder geen toelichting geven op de uitspraak van de interne partijcommissie. Normaal gesproken worden uitspraken van die commissie over royementsbesluiten helemaal niet gepubliceerd, maar omdat het hier de voormalig partijvoorzitter betreft, wordt daar volgens het partijbestuur nu van afgeweken. Voor Wolswinkel is de uitspraak een klap, zo zegt hij in een reactie. „Naar mijn idee was het royement onterecht en had ik het idee dat de commissie daar niet omheen zou kunnen.”

Zondag houdt de Partij voor de Dieren haar congres in de Amsterdamse RAI. De perikelen rond de voormalig partijvoorzitter staan op de agenda. Wolswinkel mag daar zelf niet bij zijn, omdat hij geen lid meer is. Er zijn echter moties in voorbereiding om hem toch uit te nodigen en om hem de kans te geven om zichzelf ten overstaan van de leden van het congres te verdedigen. Na de uitspraak van de beroepscommissie heeft dat volgens Wolswinkel niet veel zin meer. „De beroepscommissie is volgens het partijbestuur de plek van hoor en wederhoor. Het verbaast me ook niet dat deze uitspraak voor het congres komt. Leden hadden in opstand kunnen komen tijdens het congres en dat had ene probleem kunnen vormen.”

Volgens Wolswinkel zijn zijn dagen bij de Partij voor de Dieren nu wel geteld. „Ik heb het punt bereikt waarop ik zeg dat ik niet meer kan. Het is mijn analyse dat het niet meer de beste besteding van mijn tijd is om te proberen, de Partij voor de Dieren om te vormen tot een democratische beweging.” Het partijbestuur zegt na het congres naar buiten te komen met een procedure voor een nieuwe partijvoorzitter.