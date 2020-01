Opnieuw meer buitenlandse toeristen in Nederland

Opnieuw hebben meer buitenlandse toeristen Nederland bezocht. In 2019 werd Nederland bezocht door 21,1 miljoen mensen, een stijging van 7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit woensdag gepubliceerde cijfers van het Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).

De meeste toeristen, bijna 70 procent, kwamen uit Europa. Nederland was vooral populair onder Duitsers, Belgen en Britten. Toeristen uit deze drie landen waren goed voor meer dan de helft van het aantal bezoeken. „Bezoekers uit onze buurlanden komen vaker naar Nederland en staan erom bekend open te staan voor nieuwe bestemmingen en ervaringen”, zegt Jos Vranken, directeur van NBTC op de website van de brancheorganisatie. Hij verwacht om die reden dat ook andere regio’s dan de geijkte bestemmingen, zoals Amsterdam, van het toerisme kunnen profiteren.

Langer verblijf

Buitenlandse toeristen bleven afgelopen jaar bovendien langer in Nederland dan in 2018. Het aantal overnachtingen nam met 10 procent toe tot 51,8 miljoen. De NBTC noemt deze ontwikkeling opvallend, omdat Nederland vooral populair is voor korte vakanties. Met name toeristen uit Duitsland en het Verenigd Koninkrijk overnachtten vaker. Het NBTC baseert zich op cijfers van het CBS, waarvoor bijvoorbeeld vakantieverhuur door particulieren via Airbnb niet is meegerekend.

Lees ook: Ga naar Nederland, juicht de reisgids