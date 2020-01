Omzet ASML stijgt weer in 2019 door verkoop EUV-machines

Door de sterke vraag naar zijn EUV-machines, die het middelpunt vormen van een twist tussen VS en China met Nederland in het midden, heeft ASML wederom een goed jaar achter de rug. Dat blijkt woensdag uit de jaarcijfers van de chipmachinefabrikant uit Veldhoven. De populariteit van die hypermoderne machines zal ook de omzet en winst in het komende jaar stuwen, verwacht ASML.

Het bedrijf wacht al een half jaar op toestemming om zijn EUV-machines naar China te verschepen, een belangrijke markt voor ASML. De laatste weken is bekend geworden dat de VS druk uitoefenen op Nederland geen toestemming te geven voor die export naar China. De Amerikanen vrezen dat Beijing de technologie voor militaire doeleinden zou kunnen aanwenden, of dat ze concurrentievoordeel ermee zouden opdoen.

ASML’s omzet steeg over het hele jaar met 8 procent naar 11,8 miljard euro, de winst bleef steken op 2,6 miljard euro. Vooral het vierde kwartaal was goed voor het chipbedrijf. In vergelijking met het jaar ervoor steeg die omzet in die drie maanden met 28 procent naar 4 miljard euro. Wereldwijd werken bij ASML 30.000 mensen.

