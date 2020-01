Nu wordt ook Mitsubishi verdacht in dieselschandaal

Als dominostenen die in super slow motion omvallen, zo voltrekt zich het dieselschandaal. Het laatste steentje in de rij: Mitsubishi.

Dinsdag zijn de Duitse autoriteiten bij tien locaties van de Japanse autobouwer binnengevallen in verschillende Duitse deelstaten. De fabrikant bevestigt de invallen. Ook bij vestigingen van toeleveranciers Continental en Denso kwam justitie langs, maar volgens die bedrijven zijn zij slechts getuige.

De verdenking is dat Mitsubishi in een aantal modellen software heeft geplaatst waarmee emissietesten kunnen worden omzeild, zodat de schadelijke uitstoot van stikstofoxiden wordt verhuld in testsituaties – precies wat in het Volkswagenschandaal gebeurde. Volgens het Staatsanwaltschaft Frankfurt gaat het om 1,6 liter en 2,2 liter viercilinder dieselmotoren – vergelijkbaar met de sjoemeldiesels uit het Volkswagenschandaal – die voldoen aan de meest recente Euro 5- en Euro 6-emissienormen. Het Duitse openbaar ministerie roept eigenaren van Mitsubishi’s met deze motortypen op om zich te melden bij het plaatselijke politiebureau.

Industriebrede fraude

Mitsubishi komt met de invallen terecht in de lange rij van autofabrikanten die veroordeeld zijn voor, of verdacht zijn van, het frauderen met dieselauto’s.

Het schandaal begon in 2015, toen de Amerikaanse milieudienst EPA de Duitse fabrikant Volkswagen beschuldigde van ernstige fraude met schadelijke stikstofoxiden.

De verdenking trok een industriebrede, mondiale beerput open. Kort nadat het schandaal bij Volkswagen uitbrak, deed de Franse justitie invallen bij Renault en PSA. Naar beide fabrikanten loopt nu een strafrechtelijk onderzoek. Dochterbedrijven Skoda, Porsche en Audi van het Volkswagenconcern zijn inmiddels ook besmet. Tegen tien personen van het concern lopen onderzoeken, één persoon is al veroordeeld tot zeven jaar cel. Het dieselschandaal zou Volkswagen al zo’n 30 miljard euro hebben gekost.

Ook Fiat Chrysler is verdacht. De Italiaans-Amerikaanse autobouwer werd in 2017 in de VS beschuldigd van fraude. Vorig jaar betaalde het 800 miljoen dollar in een schikking, en het strafrechtelijk onderzoek is nog in volle gang.

En toen kwam Daimler in beeld. Het moederbedrijf van Mercedes Benz wordt sinds 2018 onderzocht voor dezelfde fraude. In Duitsland moest Daimler al 870 miljoen euro betalen. Het strafrechtelijk onderzoek loopt daar nog, net als in de VS. Woensdag kondigde Daimler de derde winstwaarschuwing over het afgelopen jaar af. Ondanks het feit dat Daimler meer auto’s verkocht, verwacht de fabrikant dat de winst over 2019 halveert, wegens dure investeringen in elektrisch rijden, productieproblemen én de afhandeling van het dieselschandaal.

Het Japanse Nissan, partner in de alliantie met Mitsubishi en Renault, kwam er tot nu toe van af met vier ton boete in Zuid-Korea voor emissiefraude in één model. Toeleverancier Bosch heeft daarentegen honderden miljoenen aan boetes in de VS en Duitsland moeten betalen. Alle fabrikanten hebben dure terugroepacties ondernomen en tegen de meesten lopen massaclaims. BMW is niet verdacht.

Lees ook: De sjoemeldiesel rijdt voort

Slecht nieuws voor de lucht

De invallen bij Mitsubishi betekenen nog meer ellende voor auto-alliantie Mitsubishi–Renault–Nissan. Alle leden van het verbond zijn nu verdacht van emissiefraude, en de alliantie was al kwetsbaar door de harde machtsstrijd tussen Nissan en Renault en de arrestatie en bizarre vlucht van voormalig topman Carlos Ghosn.

De invallen betekenen ook meer ellende voor de dieselmotor. Door het voortslepende dieselschandaal, en door het afbouwen van belastingvoordelen voor diesel, neemt het aantal dieselauto’s in Europa al jaren af. In 2011 was het aandeel nieuw verkochte auto’s op diesel nog meer dan de helft, nu zit het rond 30 procent. Maar doordat SUV’s op diesel aan populariteit winnen, kan die trend komende jaren keren.