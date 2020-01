Meer ziekenhuispersoneel gevaccineerd tegen griep

Een groter deel van het ziekenhuispersoneel is gevaccineerd tegen de griep dan in het vorige griepseizoen. Van de medewerkers van ziekenhuizen en revalidatiecentra liet 33 procent zich voor het huidige griepseizoen vaccineren, meldt de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) woensdag. Het griepseizoen valt meestal in de periode tussen december en maart. Voor het vorige seizoen haalde 24 procent een griepprik.

Na een langdurige en zware griepepidemie twee jaar geleden nam de aandacht voor vaccinatiegraad onder zorgpersoneel toe. Die winter werden ongeveer 900.000 mensen ziek en overleden naar schatting 9.500 meer mensen dan normaal. Ook veel medewerkers in de zorg kregen de griep, waardoor personeelstekorten ontstonden. Destijds was 13 procent van het zorgpersoneel gevaccineerd en dat was „ver onder de maat”, aldus een woordvoerder van NVZ.

De griepprik wordt gratis aangeboden aan zorgpersoneel en moet ervoor zorgen dat medewerkers geen griep kunnen overdragen aan hun patiënten. Andersom moet de vaccinatie ook zorgen voor minder personeelsuitval. De vaccinatiegraad verschilt per ziekenhuis of revalidatiecentra tussen de 6 en 60 procent. De NVZ streeft ernaar dat het gemiddelde volgend jaar is toegenomen tot 40 procent.

Lees ook: De griepprik werkt niet best, maar iets beters is er niet

Verplichte griepprik

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) pleitte vorig jaar voor een verplichte griepprik voor zorgpersoneel. Een commissie die in opdracht van staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, ChristenUnie) de mogelijkheden daarvoor onderzocht, concludeerde vorige maand dat zo’n verplichting mogelijk in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van Mens.

Het vaccin wordt, behalve aan zorgpersoneel, ook gratis aangeboden aan zestigplussers en mensen met een chronische medische aandoening. In 2018, de laatst bekende landelijke cijfers, liet 51,3 procent van de mensen die werd opgeroepen een griepprik te halen zich vaccineren. Het was de eerste stijging van de vaccinatiegraad in tien jaar.