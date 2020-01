Met mijn wederhelft ben ik aan het wandelen. Op een bospad passeren we een jong stel met een schat van een peuter. Het meisje is trots op elk zwabberend voetstapje.

Wij stoppen, en grinnikend roep ik: „Die zou je toch zo meenemen!”

„Zeker weten”, zegt de vader, „zo zijn wij ook aan haar gekomen!”

