Kamer akkoord met kentekenplicht voor tractoren

Tractoren die harder rijden dan 25 kilometer per uur, mogen vanaf 2025 niet meer zonder kenteken de weg op. Tractoren die harder dan 40 gaan, moeten vanaf dan verplicht apk gekeurd worden. Een meerderheid van de Tweede Kamer ging woensdag akkoord met een wetsvoorstel dat die verplichtingen regelt.

De VVD schaarde zich woensdag achter de PvdA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren. Daarmee stelt Nederland nu als laatste lidstaat van de Europese Unie een kenteken- en apk-plicht in voor landbouwvoertuigen. Tijdens de verschillende boerenprotesten in het najaar van 2019 liep de politie tegen handhavingsproblemen aan. Tussen de honderden voertuigen die naar onder meer Den Haag, Amsterdam en Hilversum reden, was het moeilijk optreden tegen bestuurders die zich niet aan de regels hielden.

Het wetsvoorstel strandde in 2016 nog op weerstand van de VVD. Nu was steun van de grootste regeringspartij nu doorslaggevend. De vrees was dat de maatregel boeren op de kosten zou jagen en voor extra bureaucratie zou zorgen. Ook waren er twijfels bij de mate waarin de verkeersveiligheid geholpen was bij strengere regels voor landbouwvoertuigen. Mede daarom is een overgangsregeling afgesproken, tot en met het einde van 2024. Die gaat in zodra de wet door de Eerste Kamer is aangenomen.