In oude kranten verpak je niet de vis

Dolph Kessler (1916-2002) was econoom, bankier en hoogleraar. En daarnaast verzamelaar van weerberichten. Om precies te zijn: de weerberichten van NRC Handelsblad. Die knipte hij uit, waarna hij ze in mappen stopte, elke dag, jaar na jaar. Op de weerkaartjes trok hij met een blauwe en een rode stift extra lijnen: hogedrukgebieden, lagedrukgebieden, barometerlijnen. Hier en daar een opmerking. Als hij een keer geen tijd had, knipte zijn vrouw voor hem.

Bij zijn overlijden liet hij dozen vol keurig geordende weerberichten na. Misschien wilde hij er ooit een artikel over schrijven of een boek, zoals hij dat ook deed over de monetaire economie. Maar dat is nooit gebeurd. Beppe Kessler (1952), zijn dochter, nam een paar van de dozen mee naar huis. Ze begreep zijn obsessie, of in ieder geval een beetje. Met haar vader als voorbeeld tekende ze als meisje grafiekjes van de wekelijkse temperatuurschommelingen. Allebei, vader en dochter, waren ze meer geïnteresseerd in winters dan in zomers: dan kon je schaatsen. In 1962/63, ze was elf jaar oud, legde ze de barre winter nauwkeurig vast.

Geslepen stukken kunststof

Op de afbeelding bij dit artikel zie je twaalf weerberichten uit NRC Handelsblad van 1998/99. Het zijn, achter bol geslepen stukken kunststof die dienstdoen als vergrootglas, de weerberichten van 14 en 20 november, 2, 4, 10, 12 december, 14, 15, 16, 20, 29 januari en, een kleine sprong in de tijd, 30 juni. De data staan op de achterkant van de broche, want dat is het: een sieraad. En die broche heet ‘warme winter’: „Met gemiddeld 5,4 graden (normaal 2,6) in De Bilt staat de winter van 1998 op de vierde plaats van de eeuwlijst”, kun je inderdaad terugvinden op de site van het KNMI.

Beppe Kessler is kunstenaar, een overzichtstentoonstelling van haar werk is nu te zien in Museum CODA in Apeldoorn. In vitrines zie je armbanden, broches, ook deze ligt er, en colliers, aan de wanden doeken, vaak licht golvend, bijna altijd met materialen als katoen, jute, wol of zijde. Werk van Kessler werd aangekocht door het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum, het Design Museum, het Coda Museum en het Textiel Museum, ook is het te vinden in internationale collecties.

Van de weerberichten van haar vader maakte ze zeven broches. Niet meteen, pas in het jaar dat hij honderd zou zijn geworden: 2016, een jaar na de Klimaattop van Parijs. ‘Voorspellingen’, noemde ze de serie. Want: „De aarde warmt op, de gemiddelde temperatuur stijgt, de zorg om onze planeet is urgenter dan ooit. En deze broches laten de cijfers en de lijnen zien, een bloedserieus spel met de feiten, gevat in een kleinood met een boodschap, dat gedragen moet worden en uitgedragen.”

Een tijd van zien, Museum CODA in Apeldoorn, nog t/m 1/3.