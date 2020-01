Heel China op reis voor nieuwjaarsviering terwijl coronavirus zich verspreidt

Het aantal sterfgevallen door het coronavirus is woensdag opgelopen tot zeventien. Ook het aantal infectiegevallen is gestegen: tot zeker 470. Het Chinese Nieuwjaar begint komende zaterdag, veel Chinezen zijn daarom op reis. Sommigen beschermen zichzelf met gezichtsmaskers tegen het virus, dat via de lucht overdraagbaar is.