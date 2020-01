Haags corruptieonderzoek richt zich ook op subsidiestromen

Het onderzoek naar corruptie rond de Haagse politieke partij Groep de Mos richt zich ook op geldstromen naar een Turkse moskee en een Turkse culturele vereniging. Oud-wethouder van de partij Rachid Guernaoui wordt verdacht van het regelen van subsidies voor de twee Haagse instellingen.

Dat blijkt uit documenten van de Rijksrecherche, die Guernaoui aan Algemeen Dagbladter inzage heeft gegeven. Guernaoui zegt tegen NRC „niets onrechtsmatigs te hebben gedaan”.

Het subsidiegeld kwam via de Turkse vereniging deels terecht bij zalencentrum Opera, dat centraal staat in het corruptie-onderzoek. De uitbaters van het zalencentrum, de Turks-Nederlandse broers Atilla en Erding Akyol, zijn financiers van Groep de Mos/Hart voor Den Haag. Ze worden verdacht van omkoping, via giften aan de partij. In ruil daarvoor zou hun zalencentrum bevoordeeld zijn, onder meer met nachtvergunningen.

Het strafrechtelijk onderzoek, dat Tyrus heet, begon volgens AD met aanwijzingen dat Erding Akyol een gemeenteambtenaar omkocht. Justitie vermoedt dat Akyol, mogelijk samen met zijn partner en gemeenteraadslid Nino Davituliani (raadslid voor Groep de Mos), voor 15.000 euro vergunningen regelde op het stadhuis.

De telefoons van de broers Akyol werden maandenlang afgeluisterd, waarbij ook gesprekken met Guernaoui en met Richard de Mos – indertijd wethouder en loco-burgemeester – werden opgenomen. In één van die gesprekken hoorden de rechercheurs hoe Guernaoui aan Erding Akyol toezegde een subsidie voor de Turks Azerbeidzjaanse Culturele Vereniging in Den Haag te regelen. Dat geld zou onder meer gebruikt worden voor het huren van een zaal huren bij Opera.

‘Alles volgens koninklijke weg’

Volgens Guernaoui was de subsidieverlening aan de vereniging al rond. „Ik had de memo met het ambtelijk advies voor mijn neus liggen. Alles is volgens de koninklijke weg gegaan.” De ex-wethouder zegt dat hij Erding Akyol zekerheid wilde geven dat de subsidie zou komen omdat het evenement een week later zou plaatsvinden.

Wat hij niet in het telefoongesprek zei, was dat de vereniging minder subsidie kreeg dan was aangevraagd. Uit de memo van subsidieaanvragen, die NRC heeft ingezien, blijkt dat 14.600 euro was gevraagd, en 9.000 euro is toegekend.

Guernaoui zit sinds de inval vorig jaar oktober thuis. Het OM verdenkt hem van corruptie en schending ambtsgeheim, vanwege „vermoedelijke betrokkenheid bij het tegen betaling verstrekken van subsidies die (deels) weer ten goede komen van het zalencentrum”, citeert AD uit het proces-verbaal.