Griekse Sakellaropoulou verkozen tot eerste vrouwelijke president

Ekaterini Sakellaropoulou is woensdag door het Griekse parlement verkozen tot president van het land. Dat meldt persbureau Reuters. Ze is de eerste vrouwelijke president van het land, een functie die voornamelijk ceremonieel is. Sakellaropoulou was eerder rechter en werd in 2018 benoemd tot de eerste vrouwelijke voorzitter van de Raad van State.

De 63-jarige Sakellaropoulou was voorgedragen door premier Kyriakos Mitsotakis, leider van de conservatieve partij Nieuwe Democratie. Er was slechts één stemronde nodig: ze kreeg 261 van de 300 stemmen. Op 13 maart wordt Sakellaropoulou beëdigd. Ze volgt Prokopis Pavlopoulos op, wiens termijn van vijf jaar afloopt.

De premier had Sakellaropoulou, die bekend staat als progressief, in januari voorgedragen tijdens een toespraak op televisie. „Het is tijd voor Griekenland om naar de toekomst te kijken”, zei Mitsotakis volgens persbureau AFP. „De Griekse samenleving wordt nog steeds gekenmerkt door discriminatie van vrouwen, maar dit gaat veranderen, te beginnen aan de top.”