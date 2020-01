Maakt RTL al die jaren relaties uitproberen overbodig?

Daar kijken Henk en Chantal elkaar in de ogen. Dit is het moment, ze hebben de aansporing gehoord, ze weten waar de zaal op wacht. Zij nijgen naar elkaar en kussen, eenmaal kort op de mond. Geenszins om liefde, want ze kennen elkaar pas een paar minuten. Dan blijkt dat Henk nog meer wil. Hij blijkt een happer. Als een goudvis in de kom komt hij met zijn lippen van elkaar weer op Chantal af. Die houdt de hare stevig gesloten als Henks hapkus daar landt.

De vraag voor ons, kijkers van Married at First Sight, is natuurlijk wat deze curieuze dubbelkus precies betekent. Feitelijk is het programma een lange oefening in het interpreteren van kleine signalen. Preciezer: het speuren naar tekenen dat de zojuist afgesloten echtverbintenis tussen onbekenden nu al ten dode opgeschreven is. Dit is geen programma voor mensen met een goed karakter.

Married at First Sight is zo’n succes dat RTL4 het inmiddels ’s maandags én dinsdags op prime-time uitzendt. Het is natuurlijk niet zo dat wij, brave burgers die de gewoonte hebben om te trouwen met mensen die we al kennen, anderen hun kort geluk misgunnen. Maar het zou pijnlijk zijn om te ontdekken dat al die jaren aftasten en uitproberen eigenlijk overbodig zijn; dat je óók gelukkig kunt worden met een vreemde die door een RTL-algoritme en -panel is aangewezen.

Haarscheurtjes

Dus zoeken we naar haarscheurtjes. Op welke toon zei de beste vriendin van de bruid daar nu dat de bruidegom „leuk” was? Presentator Carlo Boszhard stookt het vuurtje graag op. „Dat klinkt niet erg enthousiast”, plaagt hij bij willekeurig welke opmerking. Iedereen loopt op eieren. Net een echte bruiloft.

„Eindelijk hebben Henk en Chantal een momentje alleen”, zegt de voiceover een kwartiertje na hun jawoord. Nu ja, alleen: met de camera erbij natuurlijk. En, verhip, daar is ook Carlo Boszhard alweer. Chantal, die eerder op de dag nog een paniekaanval heeft gehad en wilde vluchten, zegt: „Het voelt heel bizar, onwerkelijk.” Henk lijkt haar „heel lief”. Later zegt ze dat ze hem onmiddellijk had gekeurd op oor- en neushaar, wat nog niet erg vlinderbuikig klinkt.

De onophoudelijk opgeruimde Henk kan zijn ogen niet afhouden van de imposante tatoeage die zich vanaf Chantals arm over haar schouders en borsten slingert. In alle onschuld begint hij een zin: „Ze is niet de eerste vrouw waar ik in het café voor zou omkijken.” Waarna hij zich realiseert dat deze bekentenis totaal verkeerd kan uitpakken en hij er snel aan toevoegt: „Maar ook niet de laatste!”

Overigens gaan Chantal en Henk aan het eind van de avond samen in bad. Niet naakt, maar het geeft Chantal wel de zekerheid dat Henk tot haar immense opluchting ook geen okselhaar heeft. Stiekem heb ik zo ver vooruitgekeken op streamingdienst Videoland, dat ik weet dat tijdens de ‘huwelijksreis’ van een week blijkt dat Henk eigenlijk alleen van fastfood houdt en dat Chantal dat „niet trekt”.

Bruidswinkel

Bruidsjurken waren dinsdagavond een terugkerend thema op de televisie. In een aflevering van haar serie Nachtdieren bezocht de ongepolijste en oergeestige Ryanne van Dorst een bruidswinkel („Ik krijg gelijk een beetje jeuk”) waar tot laat werd gewerkt. Ze paste er een hagelwitte jurk aan („Ik krijg het helemaal benauwd”), een beeld om nooit meer te vergeten.

Ik stelde me meteen voor hoe in Married at First Sight bij de onthulling van de bruid ineens de eenzelvige rebel Van Dorst zou binnenstappen. En me dan het gezicht indenken waarmee de keurige familieleden van de bruidegom „leuk” zeggen.