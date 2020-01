Ex-guerrillastrijder Tanja Nijmeijer weg bij FARC-partij in Colombia

De Nederlandse voormalig guerrillastrijder Tanja Nijmeijer gaat weg bij Colombiaanse partij FARC. Dat melden Colombiaanse media woensdag. Ze heeft gezegd het niet eens te zijn met de politieke beslissingen die de partij maakt. „Als je je jaren achtereen niet kunt vinden in wat er besproken, gepland en besloten wordt, is het tijd om te vertrekken”, schreef Nijmeijer in een verklaring.

De voormalig Groningse student Tanja Nijmeijer sloot zich in 2002 als 24-jarige aan bij de communistische guerrillabeweging FARC (Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia) om te vechten tegen de Colombiaanse regering. Ze werd internationaal bekend toen haar dagboeken door het Colombiaanse leger werden gevonden bij het innemen van een kamp.

In 2016 sloot de FARC in de Cubaanse hoofdstad Havana vrede met de regering, waarna de strijders hun beweging voortzetten als politieke partij. Nijmeijer was een van de onderhandelaars tijdens de vredesbesprekingen. Er zijn de afgelopen maanden meerdere mensen weggegaan bij de FARC. In november stapten ongeveer veertig leden op uit onvrede over de richting van de partij.

Momenteel loopt er nog een onderzoek naar de slachtoffers van de FARC. Afgelopen april heeft de speciale commissie zestien FARC-leden opgeroepen, waaronder Nijmeijer, om te getuigen over ontvoeringen van twaalf lokale volksvertegenwoordigers in 2002. Elf van hen zijn door de toenmalige guerrilla gedood, net als drie inheemse bewoners die waren ontvoerd.

De op het marxistisch-leninistisch gedachtegoed stoelende FARC werd in 1964 opgericht door boeren uit onvrede over de ongelijkheid in het land. Niet alleen het Colombiaanse regeringsleger nam het op tegen de FARC. Ook grootgrondbezitters en drugsmaffia financierden paramilitaire groeperingen om de FARC te bestrijden. Dit leidde tot een bloedig conflict. In de decennia durende burgeroorlog in Colombia vielen zeker 177.000 burgerdoden. Om aan geld te komen handelde de FARC zelf ook in drugs.

