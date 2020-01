Een ledencongres wordt de AfD-afdeling in Berlijn onmogelijk gemaakt

Veel kleine afdelingen van de Duitse anti-immigratiepartij AfD zijn het wel gewend. Maar nu blijkt ook de afdeling Berlijn geen zaal te kunnen vinden om bijeen te komen.

Zalenverhuurders worden door tegenstanders van de AfD onder druk gezet om niet met de partij in zee te gaan. Of ze deinzen ervoor terug uit angst om vaste klanten te verliezen.

Al sinds september probeert de Berlijnse AfD voor haar leden een congres te organiseren, waarbij zo’n 400 mensen worden verwacht. Er moet onder meer een nieuw bestuur worden gekozen om niet strijdig te zijn met de wet die partijdemocratie verplicht.

Maar voor de derde keer heeft een zalenverhuurder met wie een afspraak was gemaakt zich teruggetrokken. Daardoor kan de voor dit weekeinde geplande bijeenkomst wederom niet doorgaan.

‘Geen gewone partij’

Voorzitter Georg Pazderski van de Berlijnse afdeling noemt het in de Frankfurter Allgemeine een „onhoudbare toestand dat een partij die in de Bondsdag en alle deelstaatparlementen vertegenwoordigd is geen congres kan houden”.

De AfD is echter geen gewone partij, maar „een partij die fascistisch aan het worden is”, zegt in dezelfde krant een zekere Irmgard Wurdack. Zij is lid van zowel de partij Die Linke als de trotskistische groep Marx21, en heeft de laatste zalenverhuurder met wie de AfD een afspraak had, gebeld om hem ervan te overtuigen daarop terug te komen.

De verhuurder, die zich een apolitiek mens noemt, zegde de AfD vervolgens af uit vrees voor problemen. De AfD probeert bij de rechter af te dwingen dat hij het aanvankelijk gesloten contract alsnog moet nakomen en de partij moet ontvangen.