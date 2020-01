Dreiging pensioenkortingen nog niet van de baan

De grote pensioenfondsen hoeven nu geen kortingen door te voeren, maar waarschuwen wel dat de pensioenen de komende jaren mogelijk alsnog omlaag moeten. Dankzij goede beleggingsresultaten is de financiële positie van de fondsen wel iets verbeterd, blijkt uit de definitieve jaarcijfers.

Maar voorzitter Corien Wortmann-Kool van ambtenarenfonds ABP laat aan persbureau ANP weten dat de toekomstige rendementen veel lager zullen zijn dan in het verleden:

„Nu hebben we een goed beleggingsjaar achter de rug, maar we verwachten dat de rente de komende jaren laag zal blijven en ook verwachten we, net als andere grote beleggers, lagere rendementen van gemiddeld rond de 4 procent.”

Het ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland en roept het kabinet en de sociale partners op haast te maken met het uitwerken van het pensioenakkoord. De zogeheten dekkingsgraad van ABP bedraagt 97,8 procent en ook andere grote pensioenfondsen zoals de metaalfondsen PME en PMT en zorgfonds PFZW zitten net iets onder de honderd procent.

Tijdelijke versoepeling pensioenregels

Dankzij maatregelen van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken (D66) afgelopen najaar konden pensioenverlagingen bij PME en PMT voorkomen worden, maar van de blijvende dreiging van kortingen worden de deelnemers „tureluurs”, stelt werknemersvoorzitter Jos Brocken van PMT op de website van het metaalfonds:

„Een stelselherziening blijft noodzakelijk, dat blijkt maar weer uit de ontwikkelingen in het afgelopen jaar [...] Terwijl de rendementen voortdurend hoog waren, was er steeds een dreiging met verlaging van pensioenen. Onze deelnemers worden er tureluurs van.”

Koolmees gaf pensioenfondsen een jaar langer de tijd om hun financiële situatie te verbeteren, maar toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft al meerdere malen aangegeven geen voorstander te zijn van het vooruit blijven schuiven van kortingsmaatregelen.

Maar er moet wat PFZW-directeur Peter Borgdorff betreft hoe dan ook snel duidelijkheid komen over het nieuwe pensioenstelsel, zegt hij tegen ANP: „Wij kijken uit naar het moment dat we écht goed nieuws kunnen melden: een pensioen dat - als het goed gaat met de economie - kan meegroeien met de stijgende prijzen.”

In het vorig jaar gesloten pensioenakkoord is afgesproken dat de regels voor de aanvullende pensioenen veranderen en dat de AOW-leeftijd langzamer stijgt, maar de exacte uitwerking van alle maatregelen laat nog op zich wachten. Minister Koolmees hoopt de nieuwe regels in 2021 in te voeren.