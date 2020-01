De lange weg terug van tennisster Arantxa Rus

In haar carrièrebepalende jaren was ze zoekende. Weinig winnen, weinig zelfvertrouwen, weinig inkomsten, nauwelijks perspectief. Arantxa Rus (29), ruim tien jaar terug een veelbelovend talent, lukte het niet om haar spectaculaire entree in het proftennis een passend vervolg te geven. De druk, de verwachtingen, het leven als prof: ze kon er moeilijk mee overweg.

Ze was protegé van de tennisbond: zij moest de top halen. En waarom niet? In 2008 won ze de Australian Open bij de junioren en werd dat jaar ook nummer één van de wereld. Het Amerikaanse managementbureau IMG legde haar vast en ze tekende een contract bij kledingsponsor Adidas.

Fraai was haar internationale doorbraak op Roland Garros, in 2011, waar ze zich langs wereldtopper Kim Clijsters knokte. Het jaar erop volgde nog een uitschieter in Parijs, op haar favoriete gravel, met een vierde ronde. Maar daarna werd het stil rond Rus – bijgenaamd ‘Het ijskonijn uit Monster’. Van 2013 tot en met 2018 won ze niet één partij op een grand slam.

Rus zakte weg op de wereldranglijst. „Als de resultaten er niet zijn, dan twijfel je aan heel veel dingen. Ook of je nog wel terug kan komen”, zei Rus deze week tegen de NOS.

Maar laat in haar loopbaan is ze aan een knappe opmars bezig. Vorig jaar keerde Rus terug in de tophonderd, door een recordaantal van tien toernooizeges op de ITF-tour, het tweede niveau in het vrouwentennis. Ze speelde uitzonderlijk veel, 104 wedstrijden, waarvan ze er 78 won. Ze staat nu 93ste op de wereldranglijst.

Sinds anderhalf jaar werkt ze met een Spaanse coach, Julián Alonso, met wie ze veel in Barcelona traint. Die samenwerking heeft haar loopbaan een impuls gegeven. Hij ging terug naar de basis, is hard, laat haar veel uren maken, zei ze tegen de NOS. „Hij zegt de dingen direct in mijn gezicht, dat had ik nodig. We hebben veel gesprekken gehad. Mentaal zat ik er best wel doorheen na al die jaren.”

Ze oogt afgetraind

De nieuwe aanpak resulteert deze week in haar eerste zege op een grand slam in acht jaar. Ze verslaat de Poolse Magda Linette, nummer 43 van de wereld. Woensdag, in de tweede ronde tegen de als tiende geplaatste Amerikaanse Madison Keys, haalt ze een set lang een niveau waarmee ze bevestigt dat ze op de weg terug is, maar verliest wel: 7-6 en 6-2.

Rus, die afgetraind oogt, speelt lang gedisciplineerd en overtuigt met haar linkshandige forehand, met veel topspin. Ze maakt weinig onnodige fouten en neemt waar mogelijk de regie in de rally over van powerhouse Keys. Ze zit dicht tegen setwinst aan, maar Keys toont haar klasse op de beslissende momenten. In de tweede set zakt het niveau van Rus, die op het eind tien punten op rij verliest.

Omgerekend verdient ze door deze tweede ronde 80.000 euro – waar ze heel vorig seizoen zo’n 125.000 euro aan prijzengeld won. Dat geeft haar zekerheid voor dit jaar, met het oog op investeringen in coaching en reizen. Doel voor 2020 is haar beste ranking verbeteren, 61ste in 2012.

Interessant is nu om te zien hoe ze de omschakeling maakt naar wekelijks spelen op topniveau, de WTA-tour. De test tegen Keys biedt perspectief.