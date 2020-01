‘Bouwsector ligt twee jaar stil door stikstofcrisis’

De bouwproductie komt de komende twee jaar als gevolg van de stikstofcrisis en de nieuwe PFAS-norm stil te liggen. De woningbouw en de infrastructurele projecten worden het zwaarst getroffen, becijfert het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) woensdag. De productie van nieuwbouwwoningen zal naar verwachting in 2020 en 2021 met zo’n 5 procent per jaar afnemen. Ook nieuwbouw- en renovatieprojecten in de infrastructurele sector dalen dit jaar naar verwachting met 5 procent. Vanaf 2022 verwacht het instituut dat de maatregelen van het kabinet effect zullen hebben.

Afgelopen jaar steeg de bouwproductie nog met 4 procent. Maar door de strengere PFAS-norm en een uitspraak van de Raad van State over de uitstoot van stikstof zijn veel bouwprojecten stilgevallen en staat de vergunningverlening voor nieuwbouwprojecten tijdelijk stil. Het EIB verwacht dat de productie van nieuwbouwwoningen in 2020 en 2021 met zo’n 5 procent per jaar afneemt. Ook nieuwbouw- en renovatieprojecten in de infrastructurele sector dalen dit jaar met 5 procent. Ook daalt de werkgelegenheid in de bouw in 2021 met 1 procent. Vanwege krapte op de arbeidsmarkt is „van grote werkloosheid geen sprake”, schrijft de EIB. „De instroom vanuit de opleidingen is de komende twee jaar voldoende om de vraag op te vangen.”

Vanaf 2022 verwacht het EIB dat de sector weer gaat groeien. De stikstofmaatregelen van het kabinet hebben „tijd nodig om effectief te kunnen worden ingezet voor woningbouw en infrastructuurprojecten”. Tussen 2021 en 2024 groeit de werkgelegenheid met zo’n 2 procent per jaar. Ook denkt het instituut dat tussen 2022 en 2024 de productie van nieuwbouwwoningen jaarlijks gemiddeld met 7 procent kan groeien.