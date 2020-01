Arantxa Rus uitgeschakeld in tweede ronde Australian Open

De Nederlandse tennisster Arantxa Rus is woensdag uitgeschakeld in de tweede ronde van de Australian Open. De nummer 93 van de wereldranglijst verloor in Melbourne in twee sets van de Amerikaanse Madison Keys: 7-6 en 6-2. Rus verweerde zich in eerste instantie nog knap tegen de US Open-finaliste van 2017.

De 29-jarige Rus stond in de eerste set geen enkele servicebreak toe en had een goed antwoord op de krachtige groundstrokes van de nummer elf van de wereld, vijf jaar geleden nog halvefinaliste in Melbourne. In de tweede set, die slechts 28 minuten duurde, ging het echter rap en Rus besloot de partij met een dubbele fout.

De wedstrijd werd gespeeld in de Rod Laver Arena, het hoofdstadion van Melbourne Park. De partij stond gepland voor de Margaret Court Arena, maar door een lange vijfsetter op die baan besloot de organisatie de wedstrijd van Rus te verplaatsen. Rus deed voor het eerst sinds 2013 weer mee aan het hoofdtoernooi van de Australian Open en behaalde voor de tweede keer de tweede ronde in Melbourne.

Kiki Bertens speelt donderdag in de tweede ronde tegen de Russische Arina Rodionova. De Nederlandse nummer tien op de wereldranglijst won in de eerste ronde in twee sets van de Roemeene Irina-Camelia Begu. (NRC/ANP)