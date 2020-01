‘Amazon-oprichter Bezos gehackt door Saoedi-Arabië’

De telefoon van Amazon-oprichter Jeff Bezos werd in 2018 gehackt nadat hij een bericht via WhatsApp had ontvangen van de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Dat schrijft de Britse krant The Guardian dinsdag. Bezos is eigenaar van The Washington Post, de Amerikaanse krant waarvoor Jamal Khashoggi schreef. Khashoggi werd in oktober 2018 vermoord in het Saoedische consulaat in Istanbul. Saoedi-Arabië ontkent de berichtgeving woensdag, meldt persbureau Reuters.

Op basis van anonieme bronnen schrijft de krant dat de video die Bezos via WhatsApp kreeg toegestuurd op 1 mei 2018 malware bevatte. Binnen enkele uren werden grote hoeveelheden data uit de telefoon van Bezos gehaald. Het is niet bekend wat van zijn telefoon is gehaald en wat met de informatie is gebeurd. De twee hadden al enige tijd vriendschappelijk telefonisch contact.

Vorig jaar werd Bezos gechanteerd door het Amerikaanse tijdschrift National Enquirer dat dreigde privéberichten en foto’s te publiceren die de Amazon-topman had verzonden met zijn telefoon. Bezos weigerde het tijdschrift te betalen en stelde een onderzoek in. Hieruit bleek al dat de Saoediërs achter de chantage zaten.

Ook sluit de berichtgeving aan bij eerdere conclusies van Iyad el-Baghdadi, een Palestijnse criticus en vriend van Khashoggi die het werk van de columnist voortzette. „Saoedi-Arabië heeft de beste hacking-technologie die er voor geld te koop is”, zei Baghdadi in mei tijdens een persconferentie waarin hij vertelde te zijn gewaarschuwd door de de CIA voor zijn veiligheid. Baghdadi hield onder meer Bezos uitzoeken wie er achter de chantagepoging zat.