Ajax gunt amateurs van Spakenburg geen kans in bekertoernooi

Ajax heeft de kwartfinale van de nationale bekerstrijd bereikt. De titelverdediger in het toernooi om de KNVB Beker had woensdag als verwacht weinig problemen met Spakenburg, dat uitkomt in de tweede divisie. In de Johan Cruijff Arena werd het 7-0 voor de formatie van coach Erik ten Hag.

Siem de Jong, die in de competitie weinig speelt, legde in de eerste helft de basis voor de ruime zege. De middenvelder was goed voor een hattrick. Na de hervatting scoorden Lassina Traoré (tweemaal), Dusan Tadic en de 16-jarige Naci Ünüvar, die zijn debuut opfleurde met een benutte strafschop.

Ajax speelt in de kwartfinale tegen Vitesse, dat eerder op de dag Heracles Almelo uitschakelde. De Arnhemse club zegevierde met 2-0. In oktober 2018, toen Vitesse Heracles ook uitschakelde, was de uitslag hetzelfde. Vitesse kwam snel op voorsprong uit een indraaiende vrije trap van Oussama Tannane, waarop doelman Michael Brouwer zich verkeek. Na een uur verdubbelde Tim Matavz de voorsprong, na voorbereidend werk van Tannane.

Heerenveen verslaat Willem II na strafschoppen

Ook Heerenveen heeft de laatste acht bereikt in het KNVB-bekertoernooi. De Friese ploeg schakelde Willem II uit via strafschoppen. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was de stand 2-2. In de beslissende reeks vanaf elf meter zegevierde de thuisploeg met 4-3.

Namens Willem II, de nummer drie van de eredivisie, misten Freek Heerkens (over) en Marios Vrousai (redding doelman Warner Hahn). Voor sc Heerenveen schoot Chidera Ejuke raak uit de vijfde en beslissende strafschop, na een eerdere flater van ploeggenoot Runar Espejord (redding keeper Timon Wellenreuther).

Heerenveen speelt in de kwartfinales tegen de winnaar van het duel tussen Fortuna Sittard - Feyenoord. Die wedstrijd werd dinsdag gestaakt na ruim een uur bij een stand van 1-1 wegens zware mist. Komende dinsdag wordt het duel in Limburg uitgespeeld. (ANP)