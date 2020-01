‘Advocaten familie Nabil B. leggen werk neer’

De advocaten van de familie van Nabil B., kroongetuige in het proces tegen Ridouan Taghi, leggen hun werk neer. Dat schrijft Het Parool woensdag. De advocaten vrezen voor hun veiligheid na een reeks fouten door politie en justitie. Zo zouden de locaties waar de familieleden verblijven, onbedoeld zijn weggegeven door bezoek van herkenbare politiemensen.

Een broer van B. werd in 2018 geliquideerd, een week nadat het Openbaar Ministerie B. had gepresenteerd als kroongetuige. Sindsdien wordt de rest van de familie beveiligd. Maar er ontstonden conflicten over fouten in de beveiliging, schrijft Het Parool. Zo verliep de communicatie stroef en werkten bewakingscamera’s niet, zeggen de advocaten in de krant.

De advocaten van de moeder, zussen en broer van B. doen hun werk anoniem. Maar omdat de overheid „met te grote regelmaat ernstige fouten” maakt, kunnen ze hun identiteit niet geheim houden, stellen de advocaten in Het Parool. Hierdoor zijn veiligheidsmaatregelen nodig die het onmogelijk maken om hun praktijk goed te voeren. Ook denken de advocaten dat ze hiermee alsnog niet voldoende beschermd zijn.

In september vorig jaar werd de advocaat van B., Derk Wiersum, vermoord. Zijn nieuwe raadslieden blijven uit veiligheidsoverwegingen ook anoniem.

