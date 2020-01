Aantal doden door coronavirus loopt op tot negen, 440 besmettingen

Het aantal patiënten dat aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is gestorven, is opgelopen tot negen. Het aantal geregistreerde besmettingen bedraagt inmiddels 440, meldt Reuters woensdag op basis van Chinese autoriteiten. Dinsdag was het dodental zes en bedroeg de hoeveelheid besmettingen 278.

In de Chinese provincie Hubei, waar het virus ontstaan lijkt, zijn extra maatregelen genomen om verdere verspreiding tegen te gaan. Zo proberen de autoriteiten het samenkomen van grote groepen mensen te ontmoedigen. Meer dan tweeduizend mensen die in aanraking zijn gekomen met besmette mensen zijn in quarantaine gezet. Een klein deel daarvan is inmiddels alweer vrijgelaten.

Veel onduidelijk

Veel is nog onduidelijk over het nieuwe virus. Hoewel inmiddels is gebleken dat het van mens op mens overdraagbaar is, tasten virologen nog in het duister hoe efficiënt die verspreiding kan verlopen. Ook is er nog geen helder beeld over hoe gevaarlijk de ziekte is. Veel mensen die eraan overleden, waren al zwak of ziek.

Naast China zijn er zijn gevallen van het nieuwe virus opgedoken in de Verenigde Staten, Thailand, Zuid-Korea, Japan en Taiwan. De Wereldgezondheidsorganisatie komt woensdag bijeen in spoedberaad om de uitbraak van het virus te bespreken.

