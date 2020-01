Wereldbeelden Donald Trump en Greta Thunberg botsen in Davos

Een ongeremde viering van kapitalistisch optimisme waarin geen plaats is voor doemdenkers, gevolgd door een indringende oproep om toekomstige generaties te vrijwaren van een klimaatcatastrofe.

Tijdens de openingsdag van het World Economic Forum in Davos, waar bijna iedereen zich zorgen maakt over vertraagde economische groei en klimaatverandering, botsten twee geheel verschillende wereldbeelden op elkaar. Het koersvaste en onomwonden klimaatactivisme van Greta Thunberg (17) stond er naast een zelfvoldaan, maar strijdbaar optimisme van Donald Trump (73).

„Ons huis staat nog steeds in brand”, zei Thunberg. „Jullie gebrek aan actie wakkert de vlammen aan.” De VS „zijn een brullende geiser van kansen”, zei president Trump op zijn beurt tijdens de jaarlijkse ontmoeting van ondernemers, academici en regeringsleiders in het Zwitserse skioord. „Dit is geen tijd voor pessimisme, dit is een tijd voor optimisme.”

Trump gebruikte zijn spreektijd vooral voor een met cijfers doorspekte lofzang op de economie en zijn eigen rol in deze Amerikaanse ‘comeback’. De Amerikaanse economie groeit, de werkgelegenheid is hoog, de aandelenmarkt beleeft een hausse en de vooruitgang komt ten goede aan arbeiders en aan de middenklasse, zei hij.

Een biljoen bomen

Er is volgens Trump geen enkele reden voor donkere toekomstscenario’s en hij waarschuwde tegen doemdenkers. Desondanks zei hij een project voor het planten van een biljoen bomen te steunen. In de zaal kreeg hij daarvoor applaus. Thunberg zei later in een andere zaal dat het planten van bomen niet genoeg was om het klimaat te redden.

De Zweedse riep op tot een ban op fossiele brandstoffen. Trump onderstreepte het belang van olie en gas en roemde de deregulering die tot economische groei heeft geleid.

Terwijl Trump dezer dagen Davos is, gaat thuis in Washington deze dinsdag het impeachmentproces tegen hem van start in de Senaat. Vooralsnog ruziën Democraten en Republikeinen vooral over procedures; pas later deze week wordt het waarschijnlijk inhoudelijker, wanneer beide kampen hun openingspleidooien zullen houden.

Kathedraal van Florence

Trump was in Davos in een verhoudingsgewijs vriendelijke bui. Hij haalde één keer uit naar het Amerikaanse stelsel van centrale banken, dat zijn economische beleid had proberen te dwarsbomen door een verkeerd rentebeleid. Hij riep Europa op om meer energie af te nemen in de Verenigde Staten, opdat het minder afhankelijk wordt van omstreden leveranciers. En hij maakte heel duidelijk dat de VS internationaal, desnoods met tarieven, zullen blijven vechten voor gunstigere handelsverdragen. Hij loofde de zojuist afgesloten eerste van fase van de onderhandelingen met China en roemde zijn verstandhouding met de Chinese leider. Mijn verhouding met Xi is nog nooit zo goed geweest, zei Trump. „Hij is voor China, ik ben voor de VS. Daarvan afgezien houden we van elkaar.”

Trump eindigde met een lofzang op Europese culturele iconen. Zo onderstreepte hij het belang van optimisme en geloof in eigen kunnen door te verwijzen naar de kathedraal van Florence, waarvan met de bouw werd begonnen voordat men precies wist hoe de geplande koepel geconstrueerd moest worden.