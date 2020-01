Vierde dode door coronavirus China, man in Australië in quarantaine

Het nieuwe coronavirus heeft dinsdag een vierde slachtoffer geëist. Een 89-jarige man uit China is bezweken aan ademhalingsproblemen die veroorzaakt waren door de nieuwe variant van het virus. De man woonde in Wuhan, de stad waar de uitbraak van het virus vermoedelijk begon. Inmiddels zijn meer dan tweehonderd besmettingen vastgesteld in China. Ook in Zuid-Korea is het virus vastgesteld.

In Australië is ondertussen een man in quarantaine geplaatst omdat hij symptomen van het virus had. Hij is kort geleden in Wuhan geweest. Momenteel wordt onderzocht of hij inderdaad besmet is met het virus. Australië heeft besloten de controle op internationale vliegvelden strenger te maken voor vluchten uit China.

Maandag werd bekend dat de nieuwe variant van het coronavirus, een ‘familie’ waar ook SARS toe behoort, van mens op mens overdraagbaar is. Zeker twee patiënten raakten besmet door menselijk contact. Dit is vermoedelijk de reden dat het virus zich in korte tijd snel kon verspreiden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) houdt woensdag spoedberaad om te oordelen of maatregelen getroffen moeten worden om verdere uitbraak tegen te houden.