Vier arrestaties in Zuid-Holland om mensensmokkel

In Den Haag, Leiden en Krimpen aan den IJssel zijn dinsdagochtend vier mannen van Iraakse herkomst aangehouden die worden verdacht van het smokkelen van mensen naar het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het gaat om het illegaal overzetten van zo’n zevenhonderd migranten in koelwagens of boten, waarmee in totaal ongeveer 4 miljoen euro is verdiend.

Twee van de verdachten worden in Nederland vervolgd. Het gaat om een 39-jarige man uit Den Haag en een 42-jarige man uit Leiden. Zij worden verdacht van het smokkelen van overwegend Iraakse migranten naar Nederland. De andere twee verdachten, een 36-jarige man uit Krimpen aan den IJssel en een 51-jarige man uit Den Haag, worden naar verwachting uitgeleverd naar Frankrijk, zo laat een woordvoerder van het OM weten. Zij zouden „een faciliterende rol” hebben gespeeld bij mensensmokkel vanuit Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk.

De vier zijn aangehouden na gezamenlijk onderzoek van de Koninklijke Marechaussee en de Franse autoriteiten. In dit onderzoek, dat loopt sinds de zomer van 2018, werd ontdekt dat migranten op de rustplaatsen van de vrachtwagens werden verstopt of in rubberboten vanaf Calais werden overgevaren. Een overtocht kostte een migrant zo’n 5.000 euro. Nadat Nederlandse kentekens opdoken in het Franse onderzoek, bleek een belangrijke tak van het smokkelnetwerk gevestigd in Den Haag.

Het OM wil nog niet bekendmaken of de vier verdachten een Nederlands of Frans paspoort hebben. Wel is duidelijk dat bij hun arrestaties meerdere vreemdelingen zonder verblijfsvergunning zijn aangetroffen tijdens doorzoekingen. Een eetgelegenheid in Den Haag zou de vaste ontmoetingsplaats zijn voor de leden van het smokkelnetwerk en migranten die de illegale oversteek wilden maken. Het geld hiervoor zou zijn overgemaakt via een ondergronds banksysteem. Hierbij is ook een vijfde persoon in beeld, een 36-jarige man uit het Zuid-Hollandse De Lier. In twee belwinkels van deze man, die niet is aangehouden, zijn vorige week onder meer telefoons en usb-sticks in beslag genomen.